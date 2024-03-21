人設崩塌，柳俊烈恐失去綠色和平大使身份！多名資助人質疑「漂綠」停止捐款

柳俊烈近日深陷「換乘戀愛」三角爭議，還被指有「漂綠」嫌疑，例如營造環保人設卻鐘情高爾夫球、言行不一致，惹得不少資助人憤怒決定停止捐款，逼迫綠色和平組織出面回應。

柳俊烈和惠利、韓韶禧的消息連日霸佔娛樂頭條，很多人因此開始關注和了解柳俊烈，發現他在環保方面存在矛盾行為。 柳俊烈2016年成為綠色和平捐款會員，曾參與氣候危機宣傳活動「我是北極熊」、與珍·古德等名人一同錄製影片呼籲終結塑膠時代，去年4月更被任命為東亞支部首位宣傳大使，然而日常生活中卻是高爾夫球狂熱愛好者。





Today, #PlasticsTreaty talks restart in Nairobi & we want world leaders to hear our message in every language: End the Age of Plastic!



Watch & to join @JaneGoodallInst, @WilliamShatner & @CelinaJaitly in calling for a strong Plastics Treaty!



https://t.co/SGLfeEUX0U pic.twitter.com/oR5lLQe5r5 — Greenpeace International (@Greenpeace) November 13, 2023

高爾夫球被視為典型的破壞環境型運動，因建造球場需砍伐樹木，維持綠茵亦少不了噴灑農藥、大量抽取並耗費地下水等等，對周邊環境和生態都十分有害。 但柳俊烈曾多次在電視上透露對高爾夫球的熱愛，2021年梁世燦在綜藝節目《SeriMoney Club》裡評價他「對高爾夫球狂熱」，遭網友指責兩面做派、「漂綠」（Green washing，破壞環境同時營造環保形象），深感背叛。



多名網友通過X（前Twitter）表示因柳俊烈停止資助綠色和平，工作人員稱無法就其私生活做出回應，亦引起網友不滿：「連自己的宣傳大使都管不住，又如何影響政府和機構？」網友亦透露致電綠色和平時等待時間長達幾小時，工作人員也對取消理由秒懂，推測停止資助人數眾多。



해당 배우에 대한 관심이 워낙 없다보니, 그린피스 광고물만 보았지 이중적인 행보에 대해서는 지금까지 몰랐다.

알게 된 이상 기쁜 마음으로 후원 못하겠고, 작고 소중한 내 기부금은 다른 진실된 단체에 더 쏟아부어야지https://t.co/qjAux2oMOd pic.twitter.com/BApmqNiVMk — 센츄 (@sweet_century) March 18, 2024

今日，綠色和平發佈聲明表示正在與柳俊烈進行密切溝通，稱宣傳大使是「基於個人善意進行的志願活動」，會以此事為契機檢討宣傳大使的相關內部規定。

大部份韓網友讚同綠色和平與柳俊烈切割：「沒錯，高爾夫愛好者與保護環境、保護北極熊不搭」「停止資助不是因為戀情，而是因柳的矛盾行徑通過這次契機曝光，一邊呼籲拯救北極熊一邊打高爾夫球真的很好笑」「藝人的形象是生命，因這次事件受損是事實... 如果分手乾淨俐落，事情不會發展到這一步」。



此外，認愛柳俊烈的韓韶禧亦陷入「換乘戀愛」負面形象，雖否認小三及換乘嫌疑，形象仍下滑，接連丟失銀行和燒酒2個合作代言。 對此，廣告主和所屬社都主張「約滿不續」與戀情無關。

相關報導：韓韶禧認愛柳俊烈後，丟失兩大品牌的代言工作！



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