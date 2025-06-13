朴宝英&朴珍荣《未知的首尔》后半部三大看点：交换人生与两种不同的爱，每人都有深藏内心的秘密

由朴宝英和朴珍荣主演的新剧《未知的首尔》开播以来口碑和收视率不断上升，目前进度过半，姐妹俩的秘密逐渐藏不住、两条爱情线也初具形态，让人对后半段的发展更加好奇。

《未知的首尔》以同卵双胞胎妹妹「柳未知」的视角进行叙述，她发现姐姐「柳未来」在首尔承受了巨大的职场压力，於是决定与她秘密交换、帮姐姐暂时逃离首尔。姐妹俩以对方的身份生活，通过彼此的视角重新审视过往人生与周围人的关系，逐渐触碰到意料之外的发现与收获。



交换人生的终点

未知了解到未来所承受的职场霸凌，一不小心踏入上司设下的陷阱、努力用自己的方式见招拆招，唯一仍旧没有头绪的是未来与朴首席之间的「不伦传闻」。 未来因这一传闻饱受同事非议排挤，李昊洙（朴珍荣 饰）小心翼翼不敢过多提及，疑似朴首席夫人的女士则在下集预告里冲来公司对未知出言不逊。 未知负责的项目要跟朴首席合作，两人的首次碰面令人难以想像。



与此同时，未来回到乡下老家，以未知的身份在农场兼职、照顾外婆、应对母亲。 姐妹俩曾经亲密又逐渐疏远，通过交换重新了解彼此的生活、不曾知晓的真相，从而抚平内心中从未愈合的创伤。

最近两集里，未知酒后在昊洙面前暴露真实身份，未来则被「前男友」宋庆久看穿，姐妹俩的秘密交换能够维持到何时，令人愈加好奇。



两种爱情

昊洙明知居住在首尔的「未来」是未知假扮，但出於「不多问就是体谅」的想法没有戳穿，一边帮初恋女孩守护秘密、一边在工作中与她并肩战斗，不善言辞却拥有更加迷人的魅力，是非常让人看好的一对。 （什么？ 老同学朴智允？ 完全没有竞争力啦XD）



草莓农场主韩世振（刘庆秀 饰）则主动得多，当未来因首尔职场的不愉快经历而对村中流言感到惧怕时，世振却说：「我很喜欢耶，我们的传闻。」突然进行了告白！第7集抢先看片段中，四个人因为两姐妹的妈妈住院而聚到一起，世振主动请大家吃饭、自然地带动气氛，让很多观众称赞「这四人任意搭配组合都ok」XD



每个人都有秘密

第6集释出了庆久的秘密，显然还有更多秘密等著大家。 罗莎餐厅的主人金罗莎身为诗人竟不识字，样貌也与李忠久律师（林彻洙 饰）拿出的旧照片不同，令人对她的真实身份产生怀疑。未来的同事、资料分析师金泰伊自称曾受到未来的帮助，如今持续向未知提供善意的帮助，令人好奇他的过往与动机。



此外，世振从看不起爷爷和农场的纨绔子弟转变为扎根农场的青年，姐妹的母亲金沃禧（张荣男 饰）和昊洙的母亲廉粉红（金善映 饰）的关系似乎也不止是老邻居。 编剧李江透露称，后半部将展现各人物一直以来隐藏的故事，以及各个主角如何重新找回属於自己的位置。





《未知的首尔》一共12集，将於本周六更新第7集，海外观众可通过Netflix同步收看。



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