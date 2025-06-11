BTS大哥Jin在弟弟V面前变得很恭敬的原因，网友爆笑留言：当兵中认真健身的两位弟弟回来了～

昨天退伍的 BTS 防弹少年团成员 RM 和 V 一起穿著军服进行直播，大哥 Jin 也把自己打扮成礼物献上祝贺，这一段影片更成为了粉丝ARMY之间的热议话题。

Jin握著V的手感叹道：「哇～你真的练得很壮耶，跟你打架的话...我会...被打吗？」

V眼神变得真挚：「哥你真的会输喔。」

Jin：「我也是这样想的。」

V邪魅一笑：「我现在变得很恐怖。」

Jin谦虚握手：「让我们好好相处吧。」

— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) June 10, 2025

当兵后，V 成功增肌，身材变得超结实是大家有目共睹的，这一段谦虚的大哥 Jin 也引发粉丝热议：「Jin 真的太好笑了」、「V 练得好壮，完全变成了男人」、「另一个爱健身的弟弟柾国也退伍了，最恐怖的应该是他」、「当兵中认真健身的两位弟弟回来了～，想想都有点害怕XD」、「看看V那邪恶的笑容」、「本来就很谦虚的Jin，变得更谦虚了」、「跑通告的Jin本来就很累，见到弟弟看起来更累了，但成员们终於又聚在一起了，心情一定很踏实」



另外，【影片】Jimin和柾国在今天也一起退伍了！柾国表示：「很久没站在镜头前了，连妆都没化，有点不好意思。谢谢前辈们、后辈们、同袍们，以及辛苦的干部们，跟我们一起生活真的很辛苦，也非常感谢你们的照顾。」Jimin也感谢粉丝们一直以来的等待。

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