虚拟男团PLAVE首次亚洲巡演首尔站门票全数售罄，再次证明了他们惊人的票房号召力

昨晚（10日）8点，透过 NOL Ticket 展开《2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] 》的官方粉丝优先预购，一开卖便引发热烈关注，首尔场三场演出门票瞬间完售。瞬间~~

[DASH: Quantum Leap] 是 PLAVE 出道两年来首次举办的亚洲巡回演唱会，将从 8 月 15 日至 17 日於首尔奥林匹克体操竞技场 KSPO DOME 连续三天揭开序幕。随后将於8月23日台北、10月1日香港、10月18日雅加达、10月25日曼谷，以及11月1、2日东京等共六座城市与全球粉丝见面。



PLAVE 成为首个登上被誉为韩国歌手「梦想舞台」——KSPO DOME（首尔奥林匹克体操竞技场）的虚拟偶像团体，话题性与人气再创新高。



此外，PLAVE 将於6月16日推出日本出道单曲〈捉迷藏〉(かくれんぼ) 并正式展开在日活动，透过亚洲巡演积极拓展国际版图，持续扩大音乐能量与影响力。

▼最近还 cover 了热门中文歌曲〈想见你想见你想见你〉(原唱 : 八三夭)，精致MV和歌唱实力，成功引发热烈话题：



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