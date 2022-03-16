大吵鬧得粉絲們全都知道了！SJ利特&金希澈吵到差點團隊解散，舞台上都能看出兩人有嫌隙XD

Super Junior的哥哥們完全不把粉絲當外人，吵架都要吵得粉絲們皆知才可。

Super Junior當年出道就以成員最多而聞名，人多自然矛盾也多，別看他們安安穩穩地度過了17年，但其中也暗藏了多次危機，有一次甚至瀕臨解散，原因就是隊長利特和金希澈鬧矛盾大吵架。

日前利特、神童、銀赫、東海、始源等做客《脫掉鞋子恢單4Men》節目，並提到了此事。 隊長爆料某次和金希澈吵架吵到團隊差點散夥。 兩人雖然是同齡人，但性格迥異，某次竟然在仁川演出圖中鬧矛盾。 忍受金希澈脾氣快10年的利特一直想要找機會「壓制」對方，因此利特在仁川演出時忍無可忍全面大爆發，「馬上就要上臺了，我推了推金希澈，說忍了他10年了，因為擔心會動起手來，於是我就出去了。」 一旁的成員還解釋道：「就看見兩人一直走來走去，誰都沒動手，連打都沒打一下。」 吐槽他倆只是做做樣子而已。



台下鬧矛盾，台上還得表演。 不過按照原來的表演，利特和金希澈有背靠背互動的動作，但因為剛吵完架，這個動作就變成了兩人隔開一段距離，背對而站。 後來演出影片在網路上傳播開來，就有不少粉絲猜測隊長和金希澈鬧矛盾了，連隊內氣氛融洽的表面功夫都不願意做了。怎麼說呢，有種幼稚園小朋友吵架「哼，我不跟你玩了」的既視感。



歐巴們已經很久不出專輯了，但作為老粉來說哪怕是看到他們同框上綜藝都覺得很欣慰，經歷了那麼多風風雨雨，吵架都吵不散，反而感情越來越深，希望歐巴們繼續一起扶持著走下去。



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