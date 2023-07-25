《沒吵架就算萬幸了》最新預告INFINITE來啦！體驗無人島生活摔的摔、嚇的嚇XD

INFINITE下週即將回歸也將開世界巡迴演唱會，沒想到還要帶來綜藝，來到了實境綜藝節目《沒吵架就算萬幸了》作客。

《沒吵架就算萬幸了》昨（24）日公開最新預告，嘉賓正是INFINITE，該節目主旨是把演藝圈代表性的好友們丟到無人島上獨自生活，如同節目名字，讓好友們體驗「自然人」自給自足生活，彼此之間「沒吵架就算萬幸了」，可想而知呈現出來的……

INFINITE六個人聖圭、東雨、優賢、成烈、L和成種，炎熱的夏天無人島泥岸捕食，摔倒的摔倒、嚇到的嚇到、崩潰的崩潰……大家都變成「泥人」似的，成種還不管三七二十一把泥地當雪地躺著不管了XD

INFINITE自成立公司、宣布回歸等等，一有消息就上推特熱門，此預告片也不例外成為熱門推文，該推友笑說：「瘋了在泥地集體拍攝團體綜藝節目，是新人嗎？不是，是INFINITE。」似乎很佩服INFINITE用新人般的熱血接下這檔綜藝拍攝。



ㅁㅊ 단체로 갯벌에서 예능찍는대

ㄴ 헐 신인이야?

ㄴㄴ 아니 인피니트pic.twitter.com/e4mFrfXM1B — 이칠 (@maesazima) July 24, 2023

官方預告片如下，播出時間應是下週一回歸日31日播！INSPIRIT有福啦！



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