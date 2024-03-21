多少吵架事蹟從此廣傳的？Super Junior睽違7年再次單獨上《Radio Star》

看節目下的標題，這次確定不吵了XDDD？

出道19年的Super Junior，以超長壽的團魂聞名，同時也以「愛吵架」聞名，或許越吵感情越深？今（21）日有消息，Super Junior睽違已久做客知名脫口秀節目《Radio Star》，此節目正是讓他們吵架故事廣為流傳的場所！



回顧Super Junior過去登知名脫口秀《Radio Star》（最早名為《黃金漁場－Radio Star》），他們各種吵架事蹟可以說不是靠《強心臟》就是靠《Radio Star》廣為流傳，例如利特和希澈的「仁川大捷」‎，還有‎始源和厲旭的「High Five哈幾馬恰信一搜事件」、藝聲和圭賢的「藝聲踢事件」，這些片段讓粉絲E.L.F.一再回味都不膩，還可以拿來對照其他節目、其他成員的說詞，各方角度釐清事情來龍去脈。

▼始源&厲旭「恰信一搜事件」，這些人不止一次上節目講了XD，影片裡還有其他成員間不爽(?)彼此故事



▼藝聲&圭賢「藝聲踢事件」、利特&希澈「仁川大捷」等故事



上述剛好都是Super Junior單獨做客的特輯，若是單個成員獨自前來也沒少爆料彼此的事，而下週將播出的《Radio Star》，將是Super Junior繼2017年睽違7年再度單獨做客節目！凌晨節目播完釋出的簡短預告片，預告了希澈、利特、藝聲和銀赫四人出演下集節目，主題還是「只要不吵架都行」，令人莞爾。



真的不吵架了嗎？此集將在27日星期三播出，E.L.F.們都迫不及待了！

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