《破墓》叩关韩国千万票房！用神秘巫俗与「精怪」包装的民族议题大成功！观众敲碗番外篇

自台韩上映以来票房势如破竹的电影《破墓》，在韩票房超过同时间上映的《沙丘2》。而导演张载贤则是风趣回应「果然韩国人还是喜爱泡菜锅」，说明了神秘的巫俗与风水题材加上对日本的民族历史议题，的确比西洋电影更吸引韩国观众。

《破墓》剧情描述生活在美国的韩裔家族，从新生儿到长男出现无法解释的怪事，疑似祖坟风水不佳而愿意花费巨额费用来移葬。两位MZ世代的巫师，加上资深风水师与礼仪师一共四人，在挖开这个极凶之地的坟墓后，引发了更多怪异事件，也发现墓中仍有其他惊天的秘密。由《黑祭司们》和《娑婆诃》的导演张载贤执导，截至20日为止在韩已突破952万观影人次，叩关千万大关。



不仅韩国观众们喜爱这样的题材，也有不少台湾观众们提到电影中所说的一些风水概念，五行相生相克以及祖坟问题等，与台湾一些风俗民情也是相同的，所以引起不少共鸣。张载贤导演也感谢所有观众们对本片的支持，愿意走出家中而进入电影院与群众们一起观赏作品，这也对疫情后沉寂多时的韩国电影业注入新力量。



也有许多观众们敲碗，希望推出片中巫师金高银以及李到晛的其他故事，导演也提到虽有这样的消息传出，但目前仍未有明确具体的计画，但希望能够再度携手合作，角色们都非常有魅力，若有机会拍成电视剧，导演也乐观其成。《破墓》在台也突破5000万元票房大关，3月22日更将上映4DX版本，让观影体验更升级。



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