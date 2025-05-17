金在中自认与YG艺人无交集：「BIGBANG从不是竞争对手，SS501才是！」

金在中近日更新YT节目《在朋友》，请来WINNER成员姜升润和金秦禹聊天，意外发现这是第一次与YG艺人互动。

金在中问WINNER何时出道，姜升润答是2014年、今年是出道第12年。 金在中惊讶道：「这12年来一次都没见过面吗？ 怎么会这样呢？」



姜升润觉得应该有过碰面的机会，金在中感慨自己确实跟YG艺人几乎没有交集。 金秦禹提到同公司前辈男团BIGBANG，问他是否将BIGBANG视为竞争对手？ 金在中表示跟BIGBANG应该也没见过，而且从未觉得他们是竞争对手，而是「在另一个层面很优秀的朋友」。

金在中：「我们永远的竞争对手是SS501啊！不管谁做的好或谁做的差一点，都是永远的竞争对手。」



这番发言获得很多人认同，因为东方神起2003年出道、SS501和Super Junior都是2005年出道，当时人气最高就是这三个团，甚至出现了一个词汇「동슈501」，即「东（方神起）Su（per Junior SS）501」，也就是公认的二代团代表级人物。







BIGBANG虽然2006年出道、同为二代团，但从形象到曲风都是明确的Hip-Hop路线，与东方神起的偶像路线毫不重叠，给人感觉仿佛属於后一个世代。



此外，东方神起4月底刚刚结束纪念日本出道20周年的巡回演唱会「TOHOSHINKI 20周年 LIVE TOUR ~ZONE ~」，一举刷新海外艺人於东京巨蛋公演的最多次数纪录33场。

SS501三位成员金贤重、许永生、金奎钟5月初宣布以「FIVE O ONE」为名重组，将於7月12日和13日以首尔为起点举办出道20周年世界巡回演唱会。 BIGBANG队长GD（G-Dragon）也多次透露明年出道20周年之际对於合体活动有所打算。 二代团的代表性人物纷纷「复苏」积极展开活动，令一众K-POP「老粉」感到欣喜异常。

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