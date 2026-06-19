NCT在玹澳门粉丝演唱会圆满落幕 首场海外场次暖心重逢 献上丰富舞台

NCT成员在玹（JAEHYUN）於2026年6月13日在澳门新濠影滙综艺馆举行「JAEHYUN FAN-CON TOUR in MACAU」，这是在玹今年5月退伍后举办的首次SOLO巡回粉丝演唱会。延续首尔场的热烈感动，在玹以真挚情感与高水准演出，与粉丝展开浪漫而难忘的重逢。

在玹手持亲手书写的写生簿出场，上面写著「Macau～大家想我吗」，又以中文向全场观众热情问候。他分别向坐满一、二、三楼的NCTzen（官方粉丝名）打招呼，并感性表示：「隔了两年才来到澳门，好想你们，大家也有想我吗？」全场粉丝以热烈尖叫回应。





演唱会以〈Timeless〉作为开场曲。在玹分享这首歌的含义：「虽然没有永恒的东西，但如果把我们记忆中每个瞬间的碎片组合起来，那就好比是永恒。这首歌是我亲自创作的，入伍后又有新的感想，能在这次演唱会作为第一首歌唱给大家听，我觉得特别幸福！」





这次FAN-CON在玹带来〈Horizon〉、〈Can't Get You〉、〈Roses〉、〈Unconditional〉、〈Flamin' Hot Lemon〉等多元风格。其中〈Horizon〉是在机场搭乘飞机时灵感涌现的作品，他表示这首歌带有「带著大家一起出走」的心情。





分享近况时，在玹公开多张从未曝光的生活照与巡演幕后花絮，并回应粉丝许愿，为大家录制Morning Call「快点起床」、晚安铃「宝宝晚安」，还即场拍摄MZ世代流行的广角自拍与可爱猫咪影子照，现场充满温馨笑声。



谈到未来计划，在玹透露正在筹备solo专辑，同时NCT 127也正准备回归。他还分享新目标：「最近正在种金橘，希望金橘树能茁壮成长。」逗乐全场粉丝。





FAN-CON上在玹又为粉丝特别带来NCT组曲（〈Pricey〉、〈Can We Go Back〉、〈Meaning of Love〉、〈Angel Eyes〉）舞台，粉丝们相当感动一起热情挥舞着手灯并合唱应援。接着在演唱〈Dandelion〉时在玹更走下舞台，亲自赠花给幸运粉丝，传递温暖心意。



安可阶段，在玹带来今年2月14日生日前夕释出、在服役休假期间完成创作的未公开新曲〈99 Degrees〉，并预告之后将公开完整版本，最后再以〈Timeless〉完美收尾。

在玹结束时感慨说道：「这是我的第一次solo粉丝演唱会，也是第一场在海外城市和大家见面。谢谢大家给予我的正能量，我会好好完成接下来的巡演。大家也要好好过生活，我还会再来的！」





此次 澳门场不仅歌曲阵容丰富，更充满在玹与粉丝之间跨越时间和距离的深厚情感。FAN-CON巡演接下来将继续前往更多城市，带来更多精彩演出。

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