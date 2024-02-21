Studio Dragon连续两年制作出亮眼话题之作！《黑暗荣耀》与《和我老公结婚吧》

由知名制作公司Studio Dragon制作的电视剧作品《和我老公结婚吧》已於昨日晚间风光上演最终回，这部作品在海外市场也受到相当大的回响。

《和我老公结婚吧》除了透过tvN与TVING播送外，在海外也能够在Amazon平台的Prime Video收看到，这部作品也成了2016年以来该平台在日间电视剧夺下冠军的首部韩国电视

剧。去年Studio Dragon也因为《黑暗荣耀》引起的旋风而备受瞩目，今年再以《和我老公结婚吧》成功将韩国电视剧带到另一高峰，再度证明韩剧在海内外的威力。



《和我老公结婚吧》不仅在热爱韩剧的亚洲区域获得大成功，更在其他西欧国家也看得到，在日本、台湾、澳洲、新加坡、泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、印度、巴西等播出的期间，共累积了67国家日间电视剧排行榜的第一名。值得一提的是在欧美国家，美国、加拿大、英国、德国、瑞士、瑞典、西班牙、荷兰与义大利等，也都在Amazon平台上有非常优异的排名表现。



《和我老公结婚吧》吸引全世界的秘诀是透过重生进行复仇的刺激感，拥有第二次人生机会的主角们，因为预先看到了结局而可以对自己的命运进行反转，英国与美国媒体也纷纷表示该剧准确提供了观众们想看的东西，让观众们获得满足感。许多媒体更表示该剧结合了重生与复仇，是2024年非常出色的韩国电视剧。



主角朴敏英对於目前全球的反应也表示，姜智媛应该是她一辈子都难以忘记的角色，获得海内外观众们的喜爱也让她开心到不知所措，希望能再以更好的作品与全球的观众们见面。《和我老公结婚吧》目前暂定3月初即将前往越南进行奖励休假，朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主要演员们也将出席，这是负责企划及制作该作品的Studio Dragon和DK E&M，爲了鼓励参与作品的演员和工作人员而特别准备的礼物。



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