NCT在玹惊爆密恋「比基尼长发妹」？度假影片流出引网暴动，本人与亲信火速现身：那是表妹啦！

人气男团 NCT 成员近日大方放送私密假期福利，不料其中一段与泳装女子同框的影片，竟意外扯出一场热恋绯闻！眼看网路上谣言猜测快要传满天，在玹与身边亲信火速现身留言区「正面迎击」，火速平息了这一场误会。

昨（26）日，在玹透过个人 IG 分享了多张照片与短影片，未写下任何文字。照片中，在玹在蔚蓝的大海中享受冲浪与戏水的悠闲假期，更身穿泳装展现了精壮结实的太平洋宽肩与名品腹肌，让粉丝大喷鼻血。



然而引发热议的是其中一段影片：在玹与一名留著乌黑长发、身穿白色比基尼的年轻女性并排站在海边，随后一起跳入海中。这段画面迅速在各大网路论坛疯传，部分海外粉丝开始疯狂猜测该名女子的身分，甚至质疑这是在玹准备「公开认爱」的前奏。



随著网路讨论度逐渐失控，在玹好友、SM 娱乐旗下的知名音乐制作人看不下去，急忙现身留言区帮忙澄清：「在玹在忙到爆炸的行程中，久违地和表妹留下了美好的回忆，怀著好心情上传分享。一想到他等一下看到这些猜忌的留言，就觉得好难过。」



随后，在玹本人也亲自现身留言区，用英文写下：「My dearest cousin（我最亲爱的表妹）」，正面证实影片中同框的女性其实是自己的亲戚。有了本人的霸气正名，网路上喧嚣一时的恋爱猜测也在几小时内爆笑收场。



粉丝们在得知真相后纷纷留言表示：「应该是在玹以前在《虽然没准备什么菜》提过的那个，在巴黎学时尚的表妹吧！」、「差点被吓死，结果是和表妹出去玩哈哈」、「兄妹俩玩得真开心」、「大家真的想太多了」、「本来是个美好的回忆，结果竟然闹出绯闻，在玹一定超傻眼」。

另外，在玹於今年 5 月 3 日正式退伍，经常透过个人 IG 分享生活近况，更正全亚洲盛大举办巡回粉丝演唱会「JAEHYUN FAN-CON TOUR 」。其所属的男团 NCT 也将在今年迎来品牌成军 10 周年，目前正大刀阔斧展开全新企划「NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026]」，预计将陆续推出丰富多元的庆祝活动与宣传攻势。



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