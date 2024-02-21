【多图】《沙丘2》Timothée Chalamet & Zendaya赴韩宣传「情侣衣」支持本土设计师，被誉行走的画报

好莱坞人气科幻电影《沙丘》近日推出第二部《沙丘：第二部》，导演Denis Villeneuve（丹尼维勒纳夫）今（21）日领军主演群Timothée Chalamet（提摩西夏勒梅）、Zendaya（辛蒂亚或译千黛亚）、Austin Butler（奥斯汀巴特勒）与Stellan Skarsgård（史戴伦史柯斯嘉）出席韩国宣传记者会。

特别的是，Timothée Chalamet与Zendaya这对男女主角出席记者会穿上了「情侣衣」，一粉一蓝的连身套装，出自韩国本土设计师品牌「JUUN.J」。据‎《TVDaily》报导，Timothée Chalamet当场便介绍自己所穿的品牌，并表示「支持当地的设计师很重要」，Zendaya接著问大家觉得如何：「希望大家能觉得我们很帅，希望看起来还不错。」韩国各媒体下标确实都赞许两人，如「行走的画报」、「视觉绝了」或「比例流氓」等等（按：「某某流氓」的意思是在某某方面很厉害）。



Timothée Chalamet - "Dune: Part Two" Press Conference, Seoul, South Korea, February 21 2024



JUUN.J - Spring / Summer 2024 Ready-to-Wear #TimothéeChalamet pic.twitter.com/7B39vXnjPr — RTW (@readytimmywear) February 21, 2024

另外，Timothée Chalamet早在19日便抵韩，毫无掩饰、亲切的和不少粉丝合影已引起热烈讨论，网友纷纷赞许他非常宠粉。Timothée Chalamet与Zendaya录制由韩国国民MC刘在锡主持的人气节目《刘Quiz On The Block》，加上另名MC曹世镐，四人的合照也曝光。



티모시 표정봐 너무 다정해서 눈물날라캄 pic.twitter.com/K49x2Jsz73 — 티모를 찾아서 (@__MilkyTimo) February 20, 2024

티모시 정말 이렇게 친절해도 되는건지... pic.twitter.com/3mKz9EWnRI — 티모를 찾아서 (@__MilkyTimo) February 20, 2024

▼更多《沙丘：第二部》记者会相片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究