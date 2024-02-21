【多图】《沙丘2》Timothée Chalamet & Zendaya赴韩宣传「情侣衣」支持本土设计师，被誉行走的画报
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【多图】《沙丘2》Timothée Chalamet & Zendaya赴韩宣传「情侣衣」支持本土设计师，被誉行走的画报

电影   2024年2月21日   星期三19:10   草莓  

（封面图源：TVDaily）

好莱坞人气科幻电影《沙丘》近日推出第二部《沙丘：第二部》，导演Denis Villeneuve（丹尼维勒纳夫）今（21）日领军主演群Timothée Chalamet（提摩西夏勒梅）、Zendaya（辛蒂亚或译千黛亚）、Austin Butler（奥斯汀巴特勒）与Stellan Skarsgård（史戴伦史柯斯嘉）出席韩国宣传记者会。

《沙丘：第二部》导演与主演群（图源：TVDaily）

特别的是，Timothée Chalamet与Zendaya这对男女主角出席记者会穿上了「情侣衣」，一粉一蓝的连身套装，出自韩国本土设计师品牌「JUUN.J」。据‎《TVDaily》报导，Timothée Chalamet当场便介绍自己所穿的品牌，并表示「支持当地的设计师很重要」，Zendaya接著问大家觉得如何：「希望大家能觉得我们很帅，希望看起来还不错。」韩国各媒体下标确实都赞许两人，如「行走的画报」、「视觉绝了」或「比例流氓」等等（按：「某某流氓」的意思是在某某方面很厉害）。
Timothée Chalamet（图源：TVDaily）

另外，Timothée Chalamet早在19日便抵韩，毫无掩饰、亲切的和不少粉丝合影已引起热烈讨论，网友纷纷赞许他非常宠粉。Timothée Chalamet与Zendaya录制由韩国国民MC刘在锡主持的人气节目《刘Quiz On The Block》，加上另名MC曹世镐，四人的合照也曝光。

▼更多《沙丘：第二部》记者会相片
Timothée Chalamet（图源：TVDaily）Timothée Chalamet（图源：TVDaily）Timothée Chalamet（图源：TVDaily）Timothée Chalamet（图源：TVDaily）Timothée Chalamet（图源：TVDaily）Zendaya（图源：TVDaily）Zendaya（图源：TVDaily）Zendaya（图源：TVDaily）Zendaya（图源：TVDaily）Austin Butler（图源：TVDaily）Austin Butler（图源：TVDaily）Austin Butler（图源：TVDaily）Stellan Skarsgård（图源：TVDaily）Stellan Skarsgård（图源：TVDaily）Stellan Skarsgård（图源：TVDaily）导演Denis Villeneuve（图源：TVDaily）导演Denis Villeneuve（图源：TVDaily）Austin Butler、Zendaya、Timothée Chalamet（图源：TVDaily）《沙丘：第二部》导演与主演群（图源：TVDaily）《沙丘：第二部》导演与主演群（图源：TVDaily）

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