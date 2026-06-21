别人当兵写信，NCT道英当兵送车！孔明收弟弟大礼，90度鞠躬喊「我们家会长大人」

韩国男星孔明最近上网路节目《藉口GO》，大聊正在当兵的亲弟弟——偶像男团NCT成员道英，竟然大手笔送他一台车当生日礼物，让在场所有人吓到嘴巴闭不起来，直呼「弟弟根本是家里会长」！

日前孔明与演员陈善圭、李多熙、尹敬浩一起登上YouTube频道《藉口GO》，为Netflix新电影《人夫总动员》宣传。 聊著聊著，孔明突然提到：「我弟现在在当兵，五月我生日的时候，他送了一个大礼——他买了一台车给我。」



此话一出，主持人刘在锡和一旁的尹敬浩当场傻眼，瞪大眼睛再三确认：「你说那个在军中的弟弟？」孔明笑著说：「他还跟我说，哥，你去外面要讲这件事喔。」让全场笑翻。孔明当场站起来，对著镜头90度鞠躬，幽默录制「谢恩影片」：「我们家的会长大人，真的非常感谢，我会好好珍惜开很久的。」刘在锡忍不住大赞：「这弟弟真的太帅了，重点是他人在军中，就算有钱也不容易做到这一步，真的是很有心。」



旁边的李多熙实在忍不住好奇，偷偷在耳边问孔明：「到底是什么车啊？」再度引爆笑声。 刘在锡接著问：「道英当然是国际明星，但哥你也不穷吧，他说要送你车，你就直接说好？」孔明露出超纯真的表情秒回：「对啊！」全场再度笑翻。



孔明还展现对弟弟满满的信任与感谢：「他真的很有度量，有时候我觉得他比我还像哥哥。」还搞笑说：「最近我早上起床，都会朝著江原道方向（弟弟当兵地点）跟他请安，喊一声『哥！今天一天也...』」逗趣反应让人感受到兄弟之间的超好感情。

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