从LE SSRAFIM到(G) I-DLE，K-POP圈超流行「不穿外裤LOOK」，引学生家长担心：好怕我女儿也这样穿出去

K-POP圈当下流行的内裤外穿look到底是情色还是艺术表现呢？

LE SSRAFIM成员许允真在最近公开的迷你3辑《EASY》预告片中以炸裂穿搭亮相，桃红色长款羽绒服之下是清凉LOOK，白色露脐背心搭配灰色三角裤，配上一双闪钻黑色袜，走在夜晚的首尔街头，演绎了前卫时尚。



无独有偶，SISTAR小分队SISTAR19也有类似的舞台装和宣传照，穿著胸衣和下摆剪成三角形的超短辣裤登场，大美腿一览无余。



“There has never been anyone like us, before us, or after us...”



How SISTAR19 found each other all over again - in conversation with Sofia E. Gomez.https://t.co/j3SPUZoaZx#SISTAR #SISTAR19 @sistarsistar pic.twitter.com/h8ByNFaoSO — CLASH (@ClashMagazine) January 19, 2024

(G) I-DLE也跟随潮流，之前公开了一张概念照片中展示了一个银色闪烁的比基尼上衣和短裤案白色下装。 在1月26日发布的主打歌《Super Lady》的预告片中，成员们一身黑色制服，下半身也只是一条三角裤。



女团们的造型引发了全网的争议，有不少学生父母直言「害怕我家女儿也这么穿出门」、「开始流行内衣外穿了？」、「很担心10多岁的青少年会跟风」、「看的人很有压力」等。 不过也有不少网友表示现在是穿衣自由的时代，而且这是舞台装，「我只看到了自由」、「不被偏见和评价裹挟的人太帅了」等。

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