从LE SSRAFIM到(G) I-DLE，K-POP圈超流行「不穿外裤LOOK」，引学生家长担心：好怕我女儿也这样穿出去

K-POP圈当下流行的内裤外穿look到底是情色还是艺术表现呢?

LE SSRAFIM成员许允真在最近公开的迷你3辑《EASY》预告片中以炸裂穿搭亮相,桃红色长款羽绒服之下是清凉LOOK,白色露脐背心搭配灰色三角裤,配上一双闪钻黑色袜,走在夜晚的首尔街头,演绎了前卫时尚。



无独有偶,SISTAR小分队SISTAR19也有类似的舞台装和宣传照,穿著胸衣和下摆剪成三角形的超短辣裤登场,大美腿一览无余。



“There has never been anyone like us, before us, or after us...”



How SISTAR19 found each other all over again - in conversation with Sofia E. Gomez.https://t.co/j3SPUZoaZx#SISTAR #SISTAR19 @sistarsistar pic.twitter.com/h8ByNFaoSO