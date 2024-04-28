徐睿知挺过负面争议，时隔三年开通IG更新美照！灿烂笑容不到两天吸引将近50万人追踪

知名演员徐睿知从2020年与金秀贤主演韩剧《虽然是精神病但没关系》爆红、之后的作品《夏娃的丑闻》和《回忆》，沉寂了一段时间让大家看到她的最新状况的美貌令人非常惊艳！

26日，演员徐睿知开通了个人IG，开始与粉丝们交流，一连发出的三张照片更新美貌令许多网友感到吃惊，也有许多为她回归而加油打气的留言。

照片中，徐睿知穿著宽大舒适的牛仔裤和浅蓝色衬衫，看起来相当自在愉快。 这张日常生活的照片，从灿烂笑容到与熟人拥抱（韩媒写的是造型师）看起来相当自然。





2021年时，徐睿知被爆出操控前男友演员金正贤一事，要他在拍戏时对别人摆臭脸、要求修改剧本，不能与当时的女主徐玄演感情戏...等，当时徐睿知承认与金正贤交往过，但否认操纵他一事。之后又出现了她工作态度差、造假学历、采访说谎...等各种争议，之后中断了演艺活动。中间曾以电视剧《夏娃的丑闻》复出、事先拍摄完的电影《回忆》上映，此次更新又再度引发关注，网友猜想她可能有新作品要回归大众视野了。





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