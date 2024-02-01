郑丽媛、魏嘏隽主演《毕业》杀青！「人生四格照」抢先公开

该部电视剧为《经常请吃饭的漂亮姐姐》安畔锡导演新作，又一部关於「姐弟恋」的故事！

预计今年（2024年）6月首播的tvN新电视剧《毕业》，描述一位补习班的资深讲师徐惠珍（郑丽媛 饰）与睽违10年再度出现动摇了她内心的学生李俊浩（魏嘏隽 饰）两人共谱浪漫爱情的故事。

郑丽媛饰演建立「大峙洞奇迹」已达14年的资深国语讲师「徐惠珍」，拥有喜怒不形於色的个性，坚韧而不容易放弃。从讲台引退后的生活令她相当苦恼，而期间她煞费苦心送进名门大学的弟子，相隔10年再度出现在她的面前，在辛苦的现实环境中，徐惠珍将重新感受到早已遗忘的心动感觉。

魏嘏隽则饰演当年「大峙洞奇迹」的主角「李俊浩」，他放弃了拥有光明未来的大企业职员身分，来到补习班担任新进讲师。魏嘏隽曾表示自己被剧中角色的魅力所吸引，而电视剧的情节也是大家在日常生活中常常碰到的，都非常有趣。

정려원X위하준 주연 <졸업> 방영도 전에

네컷 사진 주는 씨피 처음 봄.. 현실미 ㅁㅊ잔아 pic.twitter.com/GFOmKP0f7n — 상상 (@imagine__Drama) January 31, 2024

拍摄5个月后，《毕业》於近期杀青，两位主演纷纷於个人Instagram分享纪念照。郑丽媛也通过限时动态公开与魏嘏隽的「人生四格照」：捧脸对视、一起比心、互相依偎等，看起来相当甜蜜。

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