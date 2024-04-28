韩出道女偶像Haru在日本夜总会当陪酒女，所属团NATURE宣布解散！本人回应：「为人生目标努力中」

韩国9人女团NATURE出道6年未能引起太大关注，最后一次活动也在去年9月结束。 近日有人发现日籍成员Haru居然在日本某夜总会当公关小姐，引起网友震惊。

日本的夜总会（Kyabakura，キャバクラ）是一种按小时计费的风俗店，有公关小姐陪客人饮酒唱歌。 仙台市某夜总会在TikTok上载了介绍店内女公关的影片，其中一位艺名「Sakura Ruru」的女子自称从18岁开始当了6年Kpop偶像歌手，目前以俱乐部娘身份工作了3个月，目标是赚够钱建立自己的舞蹈工作室。



有网友认出该女子正是韩国女团NATURE的日籍成员、主领舞兼副唱Haru（安倍 春野）。 该夜总会网站也公开了她的的个人信息，生日2月21日、血型是B型，均与Haru一致。



引发关注后，NATURE所属社 n.CH 娱乐26日回复媒体称Haru已回到日本、正在确认事实，Haru则通过SNS委婉表示现在有些话还不能说、请大家稍等一下。



第二天，n. CH娱乐就在NATURE粉丝官咖发布了解散公告，称与成员们就未来活动及活动可能性进行了深度沟通，经过长时间的思考和讨论，最终决定结束组合活动。 9位成员中只有Sohee（金昭希）继续留在公司发展音乐和演技等事业。

Haru也通过SNS透露心境：「我正在为人生目标而努力，请给予我温暖的视线。 在现在的店里能遇到帅气的客人、工作很开心，请大家放心。 」



NATURE於2018年出道，包含7位韩国成员、1名中国成员、1名日本成员，一开始走青春路线但未能获得关注，随后撞上新冠大流行，活动进一步受阻。 最后一张专辑是2022年11月发行的迷你三辑，最后一次公演活动也在去年9月结束。



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