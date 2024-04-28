金惠奫＆边佑锡《背著善宰跑》成黑马剧！盘点前6集尴尬搞笑名场面，每幕都笑到手指蜷曲 XD

在追《背著善宰跑》的朋友请举手！由金惠奫和边佑锡主演的《背著善宰跑》讲述忠实粉丝穿越回过去试图拯救本命的故事，虽然刚开始没有受到太多关注，但开播后马上变成话题度黑马，应该有不少观众每周都在等更新吧！

趁著第7集播出之前，小编就带大家来回顾一下前6集尴尬又爆笑的场面吧 XD

任素戳柳善宰的鼻孔（EP.2）

任素（金惠奫 饰）为了证明自己没有吸烟，要柳善宰（边佑锡 饰）闻闻自己的手指，结果戳到他的鼻孔，这幕也被网友笑称是「韩剧中最初戳男主角鼻孔的女主角」。



任锦饰演牙医角色，却露出大缺牙（EP.4）

任锦（宋智浩 饰）的门牙意外被李贤珠（徐惠媛 饰）打断，身为演员志愿生的他饰演牙医角色时，导演要他笑得灿烂一点、再喝一下咖啡，结果门牙掉在咖啡里，露出了大缺牙 XDDD



任素帮金泰成准备的生日惊喜「告白颂」（EP.4）

再次穿越回来的任素，想起19岁的自己帮金泰成（宋建熙 饰）准备生日惊喜，但因为和店家沟通失败，影片...就这样在店里播出了，告白颂的西漏（싫어）～西漏（싫어）～超级洗脑！虽然可能会成为黑历史，但很可爱呀！



任素的内衣（EP.5）

任素为了让柳善宰看到彩虹，就在顶楼洒水，妈妈（郑英珠 饰）发现后就冲上去打她，期间不小心扯到正在晒干的内衣，内衣就刚好掉到对面邻居柳善宰的脚下 XD



任素爬到电灯上，脚踩在柳善宰的头上（EP.5）

任素和柳善宰看完电影回家路上，任率看到妈妈和一名男子似乎在约会，两人就躲在车后，没想到这台车突然开走了。情急之下柳善宰躲到路灯后，任素则是爬到路灯上，以为自己踩对地方，结果是踩在柳善宰的头上。



柳善宰被任锦踢脸后，倒地喝到一口马格利酒秒醉（EP.6）

柳善宰在路上偶遇去帮外婆买马格利酒的任素，柳善宰以为任素哭是因为和金泰成分手（其实是因为剥了洋葱），还抢走了她手上那罐酒。任锦看到这幕后，跑过来踢了柳善宰的脸，手上的马格利酒就这样被打开，倒地的柳善宰喝到一口，竟然秒醉！



大家心中尴尬又爆笑的场面是什么呢？来跟小编分享一下吧！奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9时30分在「黄Viu」上架，还没开始的观众们，赶紧打开追剧啦！

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