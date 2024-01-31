Jessi去年4月才签约朴载范MORE VISION，9个月后解约

Jessi今（31）日确认与MORE VISION解约。

MORE VISION稍早透过官方社群帐号宣布和Jessi结束合约，而据各大媒体报导，双方是在「在相互协商之下结束合约」。Jessi去年4月签约才和MORE VISION签约，算一算不到一年，仅9个月便解约（另有媒体报导仅签约7个月），相当短命。



Jessi原本是签给PSY的P Nation‎，待了约2年6个月（2019年1月～2022年7月），由於她曾曝光自己消化不了劳累行程身体不堪负荷，外界多认为她是因此与P Nation解约，不过也有传闻她和PSY不合，Jessi后来亲自辟谣也感谢和P Nation那段时光的合作。



结束和P Nation的合作，一度有传闻Jessi会签约柳喜烈的Antenna或自立门户开公司，但在几个月后的2023年4月签约了JAY PARK朴载范的MORE VISION‎，外界都相当看好双方的合作。然而，去年11月曾发生‎身体状况不佳、被身边的人背叛‎的情形，‎隔月又传和朴宰范不合，双方迅速否认‎。



如今Jessi和MORE VISION结束短命合作，过往的流言再度被翻出，不过有网友觉得就是理念不合很正常，还是希望Jessi能有个安定的落脚处。结束合约消息公开后，Jessi在限时动态传了「Love you JEBBIES♥」字眼，似乎是感谢粉丝JEBBIES的打气，后续也发布了一小段〈GUM〉音源，还分享粉丝上传的自己限定团退货远征队〈DON'T TOUCH ME〉直拍影片，由於Jessi平时就会转发粉丝贴文或限动「宠粉」，或许想要告诉大家「不用担心」。



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