從LE SSRAFIM到(G) I-DLE，K-POP圈超流行「不穿外褲LOOK」，引學生家長擔心：好怕我女兒也這樣穿出去

K-POP圈當下流行的內褲外穿look到底是情色還是藝術表現呢?

LE SSRAFIM成員許允真在最近公開的迷你3輯《EASY》預告片中以炸裂穿搭亮相,桃紅色長款羽絨服之下是清涼LOOK,白色露臍背心搭配灰色三角褲,配上一雙閃鑽黑色襪,走在夜晚的首爾街頭,演繹了前衛時尚。



無獨有偶,SISTAR小分隊SISTAR19也有類似的舞台裝和宣傳照,穿著胸衣和下擺剪成三角形的超短辣褲登場,大美腿一覽無餘。



“There has never been anyone like us, before us, or after us...”



