從LE SSRAFIM到(G) I-DLE，K-POP圈超流行「不穿外褲LOOK」，引學生家長擔心：好怕我女兒也這樣穿出去

K-POP圈當下流行的內褲外穿look到底是情色還是藝術表現呢？

LE SSRAFIM成員許允真在最近公開的迷你3輯《EASY》預告片中以炸裂穿搭亮相，桃紅色長款羽絨服之下是清涼LOOK，白色露臍背心搭配灰色三角褲，配上一雙閃鑽黑色襪，走在夜晚的首爾街頭，演繹了前衛時尚。



無獨有偶，SISTAR小分隊SISTAR19也有類似的舞台裝和宣傳照，穿著胸衣和下擺剪成三角形的超短辣褲登場，大美腿一覽無餘。



“There has never been anyone like us, before us, or after us...”



How SISTAR19 found each other all over again - in conversation with Sofia E. Gomez.https://t.co/j3SPUZoaZx#SISTAR #SISTAR19 @sistarsistar pic.twitter.com/h8ByNFaoSO — CLASH (@ClashMagazine) January 19, 2024

(G) I-DLE也跟隨潮流，之前公開了一張概念照片中展示了一個銀色閃爍的比基尼上衣和短褲案白色下裝。 在1月26日發布的主打歌《Super Lady》的預告片中，成員們一身黑色制服，下半身也只是一條三角褲。



女團們的造型引發了全網的爭議，有不少學生父母直言「害怕我家女兒也這麼穿出門」、「開始流行內衣外穿了？」、「很擔心10多歲的青少年會跟風」、「看的人很有壓力」等。 不過也有不少網友表示現在是穿衣自由的時代，而且這是舞台裝，「我只看到了自由」、「不被偏見和評價裹挾的人太帥了」等。

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