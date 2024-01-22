有希澈，身体微恙的艺声也抱病上台！Super Junior日本见面会聚齐9人画面超动容

去年韩国见面会9人，今年日本也9人，那台湾有没有机会呢？
「韩流帝王」Super Junior去年10月在韩国举行了出道18周年特别见面会，前两天也在日本举行见面会，两系列演出都罕见聚齐9人（利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤）。
希澈2006年为参加东海父亲的葬礼出了车祸，腿部动过手术植入钢钉，10年过去才在综艺节目上透露有后遗症，泪诉被医师警告很难再跳舞以及后遗症造成的疼痛，让粉丝E.L.F.心疼不已。自2019年起巡回演唱《Super Show 8》起，希澈便不参与演出，回归发新辑也不再有跳舞Part，粉丝都很明白很难再亲眼见到9人表演舞台。（延伸阅读：金希澈在《人生酒馆》戴墨镜原因是...？因为车祸后遗症起不来，觉得特别害怕哭了一小时！）
没想到，去年10月Super Junior在韩国举行了出道18周年特别见面会「SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT《1t’s 8lue》」，一开始宣传的海报上便出现希澈让E.L.F.惊喜不已，正式演出希澈也从开场〈Devil〉就重回跳舞阵容，后续〈Cant’s Stop〉、〈2YA2YAO!〉等同样有他，希澈几乎从头到尾参与，动容不少E.L.F.。
前两天20、21日，Super Junior来到日本举行见面会「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」，海报完全走「抽象派」，只是强调要和E.L.F.一起制造「Blue World」，后续公布周边才间接透露希澈会参与演出。不过，20日演出当天出现状况，艺声因身体不适不得不缺席演出，Super Junior又变回8人阵容。然而，当晚艺声却还是登台了，尽力完成了两个非舞曲舞台，这9人画面更是弥足珍贵。
Yesung said the he wanted to meet us that’s why he still joined— BLUEWORLD (@JolinaChan3) January 20, 2024
Babyyyyy!!! Thank you so much for still joining. I hope you didn’t push yourself too much and rest well. #BlueWorld#SuperJunior pic.twitter.com/JNlbLdU8Pc
#SUPERJUNIOR #BLUEWORLD— 케이 (@EunSiHaeFTW) January 20, 2024
His beauty…. #희철 pic.twitter.com/nIAVSvJQ7H
50年後のスジュはどうなってるかの質問に— DOMO112 (@MoKoomin12) January 20, 2024
今と同じことやってると思うという
心温まるエピソードを
ヒチョル式に倍速で全員分やってくれるの天才
今日はたまにしか見られないヒチョルさんの歌とダンスが見られて幸せだよほんとに#SuperJunior #BlueWorld
pic.twitter.com/O13uiTPyqi
"it's just a picture, why are you crying?"— (@lhysesdrk1106) January 20, 2024
the picture :
IM OKAY pic.twitter.com/qz4wEYOIk1
OT9 #Superjunior #슈퍼주니어 #blueworld pic.twitter.com/PgJX2qGj80— (@Eunhae0404_1510) January 20, 2024
▼始源似乎也有感而发，转发照片言：「愿基督深刻於我们的心。」
幸好，隔日艺声身体好转如期演出，日本E.L.F.有幸欣赏完整的9人演出，就不晓得台湾有没有机会也看到9人舞台了呢？
Day2.. Fun fun— Gyu88203 (@Gyu88203_) January 21, 2024
240121 SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 #BlueWorld (Day2)#SUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #スーパージュニア #Blue_World pic.twitter.com/9J59veXLrb
— Gyu88203 (@Gyu88203_) January 21, 2024
240121 SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 #BlueWorld (Day2)#SUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #スーパージュニア #Blue_World pic.twitter.com/qLaeG0JJL9
顺带一提Super Junior是目前2024表订来台最多次的团体，目前已确定小分队D&E（东海银赫）会参加高雄樱花祭表演，圭贤与LSS（利特神童始源）会举行专场，Super Junior整个大队还有「Super Show SPIN-OFF: Halftime」巡演。今日还是LSS正式在韩国出道发辑的日子，稍晚韩国时间5点公开音源。
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