有希澈，身体微恙的艺声也抱病上台！Super Junior日本见面会聚齐9人画面超动容

去年韩国见面会9人,今年日本也9人,那台湾有没有机会呢?

「韩流帝王」Super Junior去年10月在韩国举行了出道18周年特别见面会,前两天也在日本举行见面会,两系列演出都罕见聚齐9人(利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤)。



希澈2006年为参加东海父亲的葬礼出了车祸,腿部动过手术植入钢钉,10年过去才在综艺节目上透露有后遗症,泪诉被医师警告很难再跳舞以及后遗症造成的疼痛,让粉丝E.L.F.心疼不已。自2019年起巡回演唱《Super Show 8》起,希澈便不参与演出,回归发新辑也不再有跳舞Part,粉丝都很明白很难再亲眼见到9人表演舞台。(延伸阅读:金希澈在《人生酒馆》戴墨镜原因是...?因为车祸后遗症起不来,觉得特别害怕哭了一小时!)



没想到,去年10月Super Junior在韩国举行了出道18周年特别见面会「SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT《1t’s 8lue》」,一开始宣传的海报上便出现希澈让E.L.F.惊喜不已,正式演出希澈也从开场〈Devil〉就重回跳舞阵容,后续〈Cant’s Stop〉、〈2YA2YAO!〉等同样有他,希澈几乎从头到尾参与,动容不少E.L.F.。



前两天20、21日,Super Junior来到日本举行见面会「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ~Blue World~」,海报完全走「抽象派」,只是强调要和E.L.F.一起制造「Blue World」,后续公布周边才间接透露希澈会参与演出。不过,20日演出当天出现状况,艺声因身体不适不得不缺席演出,Super Junior又变回8人阵容。然而,当晚艺声却还是登台了,尽力完成了两个非舞曲舞台,这9人画面更是弥足珍贵。



Yesung said the he wanted to meet us that’s why he still joined



Babyyyyy!!! Thank you so much for still joining. I hope you didn’t push yourself too much and rest well. #BlueWorld#SuperJunior pic.twitter.com/JNlbLdU8Pc