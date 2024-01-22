有希澈，身体微恙的艺声也抱病上台！Super Junior日本见面会聚齐9人画面超动容

去年韩国见面会9人，今年日本也9人，那台湾有没有机会呢？

「韩流帝王」Super Junior去年10月在韩国举行了出道18周年特别见面会，前两天也在日本举行见面会，两系列演出都罕见聚齐9人（利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤）。



希澈2006年为参加东海父亲的葬礼出了车祸，腿部动过手术植入钢钉，10年过去才在综艺节目上透露有后遗症，泪诉被医师警告很难再跳舞以及后遗症造成的疼痛，让粉丝E.L.F.心疼不已。自2019年起巡回演唱《Super Show 8》起，希澈便不参与演出，回归发新辑也不再有跳舞Part，粉丝都很明白很难再亲眼见到9人表演舞台。（延伸阅读：金希澈在《人生酒馆》戴墨镜原因是...？因为车祸后遗症起不来，觉得特别害怕哭了一小时！）



没想到，去年10月Super Junior在韩国举行了出道18周年特别见面会「SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT《1t’s 8lue》」，一开始宣传的海报上便出现希澈让E.L.F.惊喜不已，正式演出希澈也从开场〈Devil〉就重回跳舞阵容，后续〈Cant’s Stop〉、〈2YA2YAO!〉等同样有他，希澈几乎从头到尾参与，动容不少E.L.F.。



前两天20、21日，Super Junior来到日本举行见面会「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」，海报完全走「抽象派」，只是强调要和E.L.F.一起制造「Blue World」，后续公布周边才间接透露希澈会参与演出。不过，20日演出当天出现状况，艺声因身体不适不得不缺席演出，Super Junior又变回8人阵容。然而，当晚艺声却还是登台了，尽力完成了两个非舞曲舞台，这9人画面更是弥足珍贵。



Yesung said the he wanted to meet us that’s why he still joined



Babyyyyy!!! Thank you so much for still joining. I hope you didn’t push yourself too much and rest well. #BlueWorld#SuperJunior pic.twitter.com/JNlbLdU8Pc — BLUEWORLD (@JolinaChan3) January 20, 2024

"it's just a picture, why are you crying?"



the picture :



IM OKAY pic.twitter.com/qz4wEYOIk1 — (@lhysesdrk1106) January 20, 2024

▼始源似乎也有感而发，转发照片言：「愿基督深刻於我们的心。」



幸好，隔日艺声身体好转如期演出，日本E.L.F.有幸欣赏完整的9人演出，就不晓得台湾有没有机会也看到9人舞台了呢？



顺带一提Super Junior是目前2024表订来台最多次的团体，目前已确定小分队D&E（东海银赫）会参加高雄樱花祭表演，圭贤与LSS（利特神童始源）会举行专场，Super Junior整个大队还有「Super Show SPIN-OFF: Halftime」巡演。今日还是‎LSS正式在韩国出道发辑的日子，稍晚韩国时间5点公开音源。



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