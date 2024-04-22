希澈真的登场了！Super Junior-L.S.S.延续传统嘉宾一定要上台还要安可！

Super Junior小分队L.S.S.（利特、神童、始源）20日在台湾开唱，是此次巡演「L.S.S.THE SHOW : Th3ee Guys」的末场，有大队希澈的惊喜同「台」演出。

L.S.S.中场便介绍台下贵客，除了始源爸爸，全台湾E.L.F.都知道他来了的希澈也在，利特高亢介绍：「各位非常喜欢的宇宙大明星，希澈来了！」整场E.L.F.欢声雷动，始源也带领大家喊希澈的应援法「莎浪嘿唷金希澈，牛奶皮肤金希澈」。金希澈向全场挥手还站起来舞了一下，神童接著拱他既然来了就要上场，要表演穿著睡裤为经典的〈Pajama Party〉，结果始源爆料希澈睡裤里面都不会穿，为什么要爆料这件事呢？因为……



表演有个环节L.S.S.要脱睡裤！始源、利特、神童都脱了，希澈呐喊：「真的不行――真的不行――」神童还抓著他不放，希澈只好露出自己的雪白腿告诉大家「真的不行」，不过成员们还是没有要放过他的意思，始源毛手毛脚(?)，神童要他至少脱上衣，希澈当然是死守XD。利特也cue全场再喊一次应援法，神童在他下台前趁机和他打勾勾约定「安可〈Miracle〉表演要再上台」。聊天环节相当长，长到希澈自己也不好意思，透露提词机一直叫他下台，笑翻E.L.F.。



希澈果然遵循先前‎圭贤、D&E（东海、银赫）到场欣赏L.S.S.都有的模式，坐在台下一定要上台聊个几句甚至表演，安可〈Miracle〉也一定要出现！嗨翻全场！有趣的是，希澈一度忘词被神童打，他笑著解释：「LIVE、LIVE……」还亲切的蹲到台前摆Pose让粉丝近距离拍照。



最舍不得离开延伸舞台的就是希澈了，还是始源揽他一起回头。最后，L.S.S.让希澈单独表达感想和大家道别，他透露了将在明年出道20周年的《Super Show》再见，表示在台湾玩得很开心、「台湾我爱你」。始源拉著还想说话希澈往回走，深深抱了他一下再一同藉由升降台离开。



希澈前一晚就在直播透露要开始准备明年20周年的《Super Show》（应是Super Show 10）了，是继2017~2019年的《Super Show 7》后回归，我们就静待好消息吧！



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