「台湾好久不见！」Super Junior希澈睽违6年来台入境先高呼，赞台湾啤酒好喝

Super Junior希澈因脚伤因素不便激烈跳舞及搭机，自2019年便不再参与Super Junior任何舞台演出，不过去年参与了两场，甚至还有日本演出，让台湾E.L.F.也抱著期待能在台湾看见希澈。

几日前，网路便疯传希澈在bubble（泡泡）透露会来台欣赏小分队L.S.S.（利特、神童、始源）演唱会，间接号召了台湾E.L.F.把剩余票券扫光，今（19）日希澈果真搭机来台，再次掀起一波讨论！台湾E.L.F.兴奋的接机纪录希澈与L.S.S.入境过程，希澈相当开心挥手与E.L.F.打招呼，甚至高举双手：「台湾好久不见了啊！」希澈这一踏进台湾，是自2018年4月的《Super Show 7》后睽违了6年！

入境后，他也在IG限时动态用中文打招呼：「大家好，我是金希澈。」画面搞怪的tag TAIWAN把自己遮住，下面字句说：「我不是来演出的，纯粹是来玩的。哪里有趣？」emoji相当耐人寻味：真的只是当观众吗？‎据L.S.S.先前的场次，前往观赏的圭贤、银赫与东海也都上台了，希澈这些话难不成是剧透吗？



他还分享在保母车上即兴模仿迷因的影片，然后瞄了始源一眼后大笑出声，始源入镜一脸问号，他继续模仿，还说：「太兴奋了。」最新限动则是台湾啤酒「喝播」，喝了后赞许台湾啤酒很好喝。



L.S.S.明晚6点将在新北市林口体育馆开唱，我们就期待当晚会有何惊喜吧！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻