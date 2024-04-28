【雷】《背著善哉跑》高中的他终究还是站上舞台！小率叫善宰「自私一点」，却无力接受这份感情（EP.5-6）

tvN月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。 这两集收视率稳定在3.4%，感觉要开始虐了T^T

*以下包含第5、6集关键内容！



时光胶囊

小率和善宰一起埋下时光胶囊，叮嘱他2023年1月1日才能打开，希望改变他的未来。



小率和善宰家人怕他难过，努力不让他看到奥运会游泳比赛转播，但善宰终究还是看到。 不过他并没有感到后悔，只觉得在乎他感受的小率十分可爱。 小率因年幼失去父亲、后来不能走路，一直没学会骑单车，这一次也在善宰帮助下学会，十分开心。



无法接受的自私

校园乐队Eclipse的主唱突然缺席，白仁赫找善宰顶上，观众席里的小率仿佛看到未来的明星善宰，担心无法改变他当歌手的命运。 善宰表示只是为了赢一部手机给小率，小率生气地叫他少为别人著想、多一些自私。





次日小率在mp3里听到善宰在泳池边的告白，同时善宰出现在面前，自称自私地叫她和金太成分手。 小率从未想过善宰会喜欢自己，想到终究会回到未来，狠心拒绝了善宰。 愣住的善宰和躲起来爆哭的小率好让人心疼T^T



绑架？

小率家附近出现女子被害案件，围观人群里就有捡走小率手机的计程车司机。 司机打电话给小率奶奶说要归还手机，问到了住家地址。

到了原本出事这天，小率坚持无论如何都不出门，但晚上善宰约她谈话、天又下起暴雨，小率还是拿著伞走了出去，不料在小巷中遇到那辆计程车！等到善宰找过来时，只看到丢在地上的雨伞...

下集预告里，小率似乎成功改变命运，不仅双腿完好无损，还进入电影公司工作。 不过大明星善宰似乎因为小率的原因不愿出演，还问：「你是谁？我们认识吗？」难道善宰也失忆了？还是因为被穿越回来的小率「玩弄」两次感情，由爱生恨了呢？《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台追看！



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