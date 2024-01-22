丁一宇登新闻节目《News Room》谈自身疾病：「脑动脉瘤是人生大转折点，改变了对作品的态度」

演员丁一宇时常提到自己与脑动脉瘤共处的日常，日前他也登上JTBC新闻节目《News Room》宣传话剧《蜘蛛女之吻》并谈到自己因疾病而迎来的人生转折点。

丁一宇曾凭藉《无法抵挡的High Kick》走红，他表示相当感恩，不过也提到自己其实不太看自己演出的作品，显得有些害羞。在演出《无法抵挡的High Kick》时丁一宇还很年轻，当时的角色允浩深植人心，20多岁的他也希望能够演出更深入的人生角色。当时粉丝希望他挑战多一点浪漫爱情喜剧，不过丁一宇却选择了古装历史剧。



丁一宇时隔5年再度回归话剧的新作《蜘蛛女之吻》，他坦言是比较难引发媒体讨论或报导的作品，比较有深度也是他想要挑战的作品类型，不仅讲述了性少数者的故事，也包含了爱情本身的凄凉与哀戚。丁一宇在剧中认为生理男的自己是个女人，因此需要表现出一些有女人味的外表、语气以及行动等等，丁一宇也相当投入在角色中。



走过了20多岁的年头，丁一宇觉得那时的自己可能比较焦躁不安，但到了30多岁就会变得柔软，更直接提到了罹患脑动脉瘤的时间是自己人生的转折点，历经那段时间，让他每一天都心怀感恩，对待作品以及自己本身的态度也都有非常大的转变，而这段时间让丁一宇变得更坚强与成熟。



丁一宇也说自己有著反派的一面，很希望有一天可以挑战这样充满魅力的角色。对於所谓的好演员，丁一宇觉得这很难以一句话来定义，他认为演员的想像力来自对周围观察的眼光，透过各种没有偏见的视角来寻找他人的美丽，进而对他人产生理解与共鸣，他也期待这样的做法能让他呈现出更不一样的角色。



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