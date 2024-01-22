有希澈，身體微恙的藝聲也抱病上台！Super Junior日本見面會聚齊9人畫面超動容

去年韓國見面會9人，今年日本也9人，那台灣有沒有機會呢？

「韓流帝王」Super Junior去年10月在韓國舉行了出道18週年特別見面會，前兩天也在日本舉行見面會，兩系列演出都罕見聚齊9人（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢）。



希澈2006年為參加東海父親的葬禮出了車禍，腿部動過手術植入鋼釘，10年過去才在綜藝節目上透露有後遺症，淚訴被醫師警告很難再跳舞以及後遺症造成的疼痛，讓粉絲E.L.F.心疼不已。自2019年起巡迴演唱《Super Show 8》起，希澈便不參與演出，回歸發新輯也不再有跳舞Part，粉絲都很明白很難再親眼見到9人表演舞台。（延伸閱讀：金希澈在《人生酒館》戴墨鏡原因是...？因為車禍後遺症起不來，覺得特別害怕哭了一小時！）



沒想到，去年10月Super Junior在韓國舉行了出道18週年特別見面會「SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT《1t’s 8lue》」，一開始宣傳的海報上便出現希澈讓E.L.F.驚喜不已，正式演出希澈也從開場〈Devil〉就重回跳舞陣容，後續〈Cant’s Stop〉、〈2YA2YAO!〉等同樣有他，希澈幾乎從頭到尾參與，動容不少E.L.F.。



前兩天20、21日，Super Junior來到日本舉行見面會「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」，海報完全走「抽象派」，只是強調要和E.L.F.一起製造「Blue World」，後續公布周邊才間接透露希澈會參與演出。不過，20日演出當天出現狀況，藝聲因身體不適不得不缺席演出，Super Junior又變回8人陣容。然而，當晚藝聲卻還是登台了，盡力完成了兩個非舞曲舞台，這9人畫面更是彌足珍貴。



Yesung said the he wanted to meet us that’s why he still joined



Babyyyyy!!! Thank you so much for still joining. I hope you didn’t push yourself too much and rest well. #BlueWorld#SuperJunior pic.twitter.com/JNlbLdU8Pc — BLUEWORLD (@JolinaChan3) January 20, 2024

"it's just a picture, why are you crying?"



the picture :



IM OKAY pic.twitter.com/qz4wEYOIk1 — (@lhysesdrk1106) January 20, 2024

▼始源似乎也有感而發，轉發照片言：「願基督深刻於我們的心。」



幸好，隔日藝聲身體好轉如期演出，日本E.L.F.有幸欣賞完整的9人演出，就不曉得台灣有沒有機會也看到9人舞台了呢？



順帶一提Super Junior是目前2024表訂來台最多次的團體，目前已確定小分隊D&E（東海銀赫）會參加高雄櫻花祭表演，圭賢與LSS（利特神童始源）會舉行專場，Super Junior整個大隊還有「Super Show SPIN-OFF: Halftime」巡演。今日還是‎LSS正式在韓國出道發輯的日子，稍晚韓國時間5點公開音源。



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