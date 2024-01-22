有希澈，身體微恙的藝聲也抱病上台！Super Junior日本見面會聚齊9人畫面超動容

去年韓國見面會9人，今年日本也9人，那台灣有沒有機會呢？
「韓流帝王」Super Junior去年10月在韓國舉行了出道18週年特別見面會，前兩天也在日本舉行見面會，兩系列演出都罕見聚齊9人（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢）。
希澈2006年為參加東海父親的葬禮出了車禍，腿部動過手術植入鋼釘，10年過去才在綜藝節目上透露有後遺症，淚訴被醫師警告很難再跳舞以及後遺症造成的疼痛，讓粉絲E.L.F.心疼不已。自2019年起巡迴演唱《Super Show 8》起，希澈便不參與演出，回歸發新輯也不再有跳舞Part，粉絲都很明白很難再親眼見到9人表演舞台。（延伸閱讀：金希澈在《人生酒館》戴墨鏡原因是...？因為車禍後遺症起不來，覺得特別害怕哭了一小時！）
沒想到，去年10月Super Junior在韓國舉行了出道18週年特別見面會「SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT《1t’s 8lue》」，一開始宣傳的海報上便出現希澈讓E.L.F.驚喜不已，正式演出希澈也從開場〈Devil〉就重回跳舞陣容，後續〈Cant’s Stop〉、〈2YA2YAO!〉等同樣有他，希澈幾乎從頭到尾參與，動容不少E.L.F.。
前兩天20、21日，Super Junior來到日本舉行見面會「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」，海報完全走「抽象派」，只是強調要和E.L.F.一起製造「Blue World」，後續公布周邊才間接透露希澈會參與演出。不過，20日演出當天出現狀況，藝聲因身體不適不得不缺席演出，Super Junior又變回8人陣容。然而，當晚藝聲卻還是登台了，盡力完成了兩個非舞曲舞台，這9人畫面更是彌足珍貴。
Yesung said the he wanted to meet us that’s why he still joined— BLUEWORLD (@JolinaChan3) January 20, 2024
Babyyyyy!!! Thank you so much for still joining. I hope you didn’t push yourself too much and rest well. #BlueWorld#SuperJunior pic.twitter.com/JNlbLdU8Pc
#SUPERJUNIOR #BLUEWORLD— 케이 (@EunSiHaeFTW) January 20, 2024
His beauty…. #희철 pic.twitter.com/nIAVSvJQ7H
50年後のスジュはどうなってるかの質問に— DOMO112 (@MoKoomin12) January 20, 2024
今と同じことやってると思うという
心温まるエピソードを
ヒチョル式に倍速で全員分やってくれるの天才
今日はたまにしか見られないヒチョルさんの歌とダンスが見られて幸せだよほんとに#SuperJunior #BlueWorld
pic.twitter.com/O13uiTPyqi
"it's just a picture, why are you crying?"— (@lhysesdrk1106) January 20, 2024
the picture :
IM OKAY pic.twitter.com/qz4wEYOIk1
OT9 #Superjunior #슈퍼주니어 #blueworld pic.twitter.com/PgJX2qGj80— (@Eunhae0404_1510) January 20, 2024
▼始源似乎也有感而發，轉發照片言：「願基督深刻於我們的心。」
幸好，隔日藝聲身體好轉如期演出，日本E.L.F.有幸欣賞完整的9人演出，就不曉得台灣有沒有機會也看到9人舞台了呢？
Day2.. Fun fun— Gyu88203 (@Gyu88203_) January 21, 2024
240121 SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 #BlueWorld (Day2)#SUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #スーパージュニア #Blue_World pic.twitter.com/9J59veXLrb
— Gyu88203 (@Gyu88203_) January 21, 2024
240121 SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 #BlueWorld (Day2)#SUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #スーパージュニア #Blue_World pic.twitter.com/qLaeG0JJL9
順帶一提Super Junior是目前2024表訂來台最多次的團體，目前已確定小分隊D&E（東海銀赫）會參加高雄櫻花祭表演，圭賢與LSS（利特神童始源）會舉行專場，Super Junior整個大隊還有「Super Show SPIN-OFF: Halftime」巡演。今日還是LSS正式在韓國出道發輯的日子，稍晚韓國時間5點公開音源。
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