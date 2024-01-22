理工欧巴河锡辰首场亚洲巡回见面会台湾站圆满结束：难忘的一天

演员河锡辰一向以超强逻辑与推理能力的「脑性男」著称，除了戏剧表现，他在益智类的节目中的出色表现也时常引起话题。上周末他更来台举办出道20年来首次亚洲巡回见面会的首场演出，与粉丝们开心相会。

河锡辰於1月20日下午在新北Zepp举办粉丝见面会，本系列海外巡回见面会的主题为《Problematic》，河锡辰与现场的粉丝们一起进行解题，还用心准备了女团舞蹈以及歌曲，希望让粉丝们看见演员河锡辰各种不同的面貌。会后河锡辰更是一一与大家击掌道别，也在SNS上公开了这段录影，亲民的作风让粉丝们大呼超有诚意，福利满点。



河锡辰除了带来超人气女团New Jeans的「Hype Boy」舞蹈引发全场尖叫以外，还带来了意外反转的嘻哈说唱歌曲「你们懂得嘻哈吗」，另外也特地选择了在台湾具有代表性又家喻户晓的经典名曲「月亮代表我的心」送给台湾场的粉丝们，与大家共同度过了愉快的时间。



河锡辰透过经纪公司表示，这是他首次进行海外粉丝见面会，也是睽违六年多再度来台，也与粉丝们共度相当幸福又难忘的一天，也非常感谢所有粉丝们对他的热情，甚至还有点后悔，应该早点来台与大家见面的。再度感谢大家，并且一定会再度来到台湾。



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