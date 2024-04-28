【K社韩国小百科】韩娱圈三大历代级记者会，闵熙珍算一个！前有罗勋儿「脱裤」证完整、god朴俊炯哭诉「32岁谈恋爱ok？」

闵熙珍大战HYBE的新闻连日不绝，她在记者会上言辞直爽、情绪真挚，帅气表现意外获得网友称赞，认为有资格与另外两场艺人记者会并称三大传奇。 今天就来分享各自有何爆点！

1. 闵熙珍2024年记者会

闵熙珍作为Kpop界著名艺术总监，曾在SM工作多年、为多组偶像团体打造优质风格，转签HYBE后以全新风格推出女团NewJeans获得爆炸式人气，近日却被HYBE爆料试图篡夺经营权自立门户，暗示可能发生第二个FIFTY FIFTY事件。

舆论发酵第4天，闵熙珍召开记者会正面回击，对HYBE的质疑一一做出回应，谈到公司高层打压时气愤不已、屡屡漏出C8等粗口，对老板房时爀的称谓亦从「时爀先生」逐渐变为「狗大叔」「C8崽子」「废物崽子」，大骂高层天天喝酒打高尔夫、 用小卡等手段竞争市场，她的报销记录则满是加班点的外卖，问心无愧喊话HYBE正面对质。 闵熙珍态度强硬且讲话风趣，让同为打工人的网友感到深深共鸣（热爱狗血复仇剧的韩国人超爱），记者会后舆论风向大变，闵熙珍同款衣帽售罄，还有人把粗口发言加上beat剪成hiphop歌曲，短短两天已有近300万播放量。



2. 罗勋儿2008年记者会

罗勋儿是1966年出道的老牌Trot歌手，在外国可能不太有名，在韩国可是人尽皆知、被很多歌手封为榜样的超级大前辈。 2007年，60周岁的罗勋儿突然取消年末演唱会，被传原因是与年轻女演员有染、遭其背后的日本黑帮剪断男根被迫养伤。

次年1月25日，罗勋儿召开记者会澄清谣言，在直播镜头前走上桌子、解开腰带、拉下裤链：「我愿意脱下裤子给大家看5分钟，不然大家会信吗？」罗勋儿当然没有真的当众脱裤，但这表演真的有够震撼，一举击碎谣言。而且他亲自发声维护女演员名誉、 警告记者笔可杀人，亦树立起相当正面的形象。 韩国娱乐圈原本对谣言采取冷处理态度，这次记者会后亦整体转为积极采取法律措施的方向。



3. god朴俊炯2001年记者会

韩国初代偶像天团g.o.d於1999年出道，与制作人朴轸永合作打造了诸多经典名曲，靠实力站稳脚跟。 2001年队长朴俊炯爆出与女演员恋爱，当年偶像谈恋爱约等於触犯天条，公司立即禁止其他成员与他联络并宣布退团。 美国长大的朴俊炯感到十分气愤和委屈，召开记者会哭著说：「我32岁了，OK？32岁然当然要有女朋友啊！」

后来god歌迷强烈反对，其他成员亦召开记者会要求撤回退团决定、否则他们也不会再活动。 最后，朴俊炯成为史上第一个退团后又重新加入的成员。后来这次记者会成为meme，每到新年朴俊炯都收到一堆人私信说「我32岁了」XD朴俊炯笑说当时准备了发言稿但气到没办法讲清楚、只顾著哭，叮嘱晚辈千万不要学他，否则就等著后悔20年吧XD



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