厉旭收Super Junior队友银赫送「空壳咖啡车」，后辈头号粉丝(G)I-DLE雨琦补上满满咖啡车！

常常有粉丝笑称是「疯子团」的Super Junior,前几天(24日)又出了一件「事迹」,是银赫送给厉旭「什么都没有的咖啡车」,只因厉旭回归歌曲叫《什么都不做也没关系》。

*相关报导:这什么新招!Super Junior银赫送「空壳咖啡车」给厉旭,只因新歌叫《什么都不做也没关系》



什么都没有就收一个空壳咖啡车当装饰,幸好有粉丝疑似看厉旭可怜马上送他一杯咖啡XD。有趣的是,26日轮到演艺圈里可说是他头号粉丝的后辈,(G)I-DLE雨琦替他送上咖啡车,咖啡车就写下了一行P.S.「这次送的是什么都有的咖啡车耶唷」(耶唷仿Super Junior口号),从照片还可看出不止有咖啡,还有满满点心三明治!Super Junior队长利特刚好当天去探班,就和厉旭一起拍下认证照,厉旭在贴文写下「收到Super Star雨琦送的咖啡车,看来我成功了 #雨琦谢谢你 #GIDLE #雨琦」。



雨琦得知自己的应援被认证,在贴文下留言喊粉丝E.L.F.口号:「我们是E.L.F.~~~(蓝心*3)谢谢~~><」也兴奋连转好几则限时动态喊「对我来说也是梦ㅠㅠ」、「也感谢利特前辈」、「我的人生也很成功」、「前辈谢谢你~~><」。



231126 yuqisong.923 IG Stories#우기 #려욱



1) “Is this a dream for me too? ㅠㅠㅠ”

2) “Thank you to Leeteuk sunbaenim too~~”

3) “My life is successful too ”

4) “Thank you, sunbaenim~~ ><” pic.twitter.com/EtS7JiSk96