厉旭收Super Junior队友银赫送「空壳咖啡车」，后辈头号粉丝(G)I-DLE雨琦补上满满咖啡车！

常常有粉丝笑称是「疯子团」的Super Junior，前几天（24日）又出了一件「事迹」，是银赫送给厉旭「什么都没有的咖啡车」，只因厉旭回归歌曲叫《什么都不做也没关系》。

*相关报导：这什么新招！Super Junior银赫送「空壳咖啡车」给厉旭，只因新歌叫《什么都不做也没关系》



什么都没有就收一个空壳咖啡车当装饰，幸好有粉丝疑似看厉旭可怜马上送他一杯咖啡XD。有趣的是，26日轮到演艺圈里可说是他头号粉丝的后辈，(G)I-DLE雨琦替他送上咖啡车，咖啡车就写下了一行P.S.「这次送的是什么都有的咖啡车耶唷」（耶唷仿Super Junior口号），从照片还可看出不止有咖啡，还有满满点心三明治！Super Junior队长利特刚好当天去探班，就和厉旭一起拍下认证照，厉旭在贴文写下「收到Super Star雨琦送的咖啡车，看来我成功了 #雨琦谢谢你 #GIDLE #雨琦」。



雨琦得知自己的应援被认证，在贴文下留言喊粉丝E.L.F.口号：「我们是E.L.F.～～～（蓝心*3）谢谢～～＞＜」也兴奋连转好几则限时动态喊「对我来说也是梦ㅠㅠ」、「也感谢利特前辈」、「我的人生也很成功」、「前辈谢谢你～～＞＜」。



231126 yuqisong.923 IG Stories#우기 #려욱



1) “Is this a dream for me too? ㅠㅠㅠ”

2) “Thank you to Leeteuk sunbaenim too~~”

3) “My life is successful too ”

4) “Thank you, sunbaenim~~ ><” pic.twitter.com/EtS7JiSk96 — 달님미츄 (@Najwarzk_SJ4E) November 26, 2023

雨琦一直都是著名的E.L.F.，本命是厉旭也是众所皆知。去年「Super Junior Super Show 9」巡演，雨琦不仅到场还送上应援蛋糕，每个成员的蛋糕都不一样各有细节，当时也被厉旭认证！此次雨琦再度送上应援被认证，无论是E.L.F. 还是Neverland（(G)I-DLE粉丝）不禁再次称赞雨琦真的是非常成功的粉丝，因为她做到自己也成了大明星啊！而且也相当有sense开玩笑呼应银赫的空壳咖啡车，送上的三明治包装也可见雨琦「承袭」了SJ Style，使用的照片几乎是自己的照片XDD。



리허설 때 Super Show 9 ! 그리고 케이크 선물해 준 우기 고마워 pic.twitter.com/fikd0jwLGE — RYEOWOOK (@9ryeong9) July 19, 2022

우기가 슈퍼주니어 려욱 선배님한테 커피차

보내줬나봐ㅠㅜ 슬로건 문구 너무 귀여웤ㅋㅋ pic.twitter.com/MkdCKv6XsS — 러뷰우 (@yqlovevuuu23) November 26, 2023

另外，利特探班厉旭也让E.L.F.感到很温暖，厉旭25日在打歌节目上也曾透露神童买了咖啡去探班，又让人忍不住吐槽：你们都说「成员不会做这些（应援的肉麻事情）」，还是做了很多嘛～！

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