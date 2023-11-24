這什麼新招！Super Junior銀赫送「空殼咖啡車」給厲旭，只因新歌叫《什麼都不做也沒關係》

Super Junior厲旭20日solo回歸，帶來了全新單曲《什麼都不做也沒關係》，隊友銀赫今（24）日為他送上咖啡車展現「超高明新招」！

Super Junior彼此間，嘴巴上總是說說「不會為彼此應援」，但偶爾還是會看見誰送誰咖啡車，不過今日厲旭前往音放打歌特地開了直播，因為銀赫第一次為他送來咖啡車。



搞笑的是，厲旭來到咖啡車前才發現「什麼都沒有」！厲旭念著銀赫留下的話：「『什麼都不做也沒關係，所以什麼都沒有』……？啊什麼都沒有，所以只有這樣？真的嗎？什麼都沒有嗎？真的連人都沒有！這哥在幹嘛……」雖然感到很荒唐，一度不可置信，但厲旭最後還是邊感無奈，邊燦笑著對鏡頭向銀赫道謝說我愛你XDDD。



銀赫會有這樣的idea也是替厲旭另類宣傳啊，因為新歌歌名就是《什麼都不做也沒關係》，粉絲都要被銀赫笑倒，覺得超有創意超有sense！

▼厲旭直播片段



▼厲旭po文：「沒有咖啡的咖啡車。」留言透露末圖的咖啡「可能是ELF覺得可憐送的」XDD 限時動態小小字則寫下：「不要拍綜藝了ㅜ（不要搞笑之意），我真的是期待著咖啡的……」



▼原Super Junior室長經紀人，現於D&E自立門戶的公司ODE娛樂服務的元永善，也po文發出咖啡車全貌：「這是一輛咖啡車，但咖啡車什麼都沒做……」



▼最後一定要聽聽「美聲小王子」的《什麼都不做也沒關係》！歌曲是要療癒人心的，要大家放心「什麼都不做也沒關係，我陪在你身邊」，難怪厲旭也對銀赫這位哥哥沒辦法XDD



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