厲旭收Super Junior隊友銀赫送「空殼咖啡車」，後輩頭號粉絲(G)I-DLE雨琦補上滿滿咖啡車！

常常有粉絲笑稱是「瘋子團」的Super Junior，前幾天（24日）又出了一件「事蹟」，是銀赫送給厲旭「什麼都沒有的咖啡車」，只因厲旭回歸歌曲叫《什麼都不做也沒關係》。

*相關報導：這什麼新招！Super Junior銀赫送「空殼咖啡車」給厲旭，只因新歌叫《什麼都不做也沒關係》



什麼都沒有就收一個空殼咖啡車當裝飾，幸好有粉絲疑似看厲旭可憐馬上送他一杯咖啡XD。有趣的是，26日輪到演藝圈裡可說是他頭號粉絲的後輩，(G)I-DLE雨琦替他送上咖啡車，咖啡車就寫下了一行P.S.「這次送的是什麼都有的咖啡車耶唷」（耶唷仿Super Junior口號），從照片還可看出不止有咖啡，還有滿滿點心三明治！Super Junior隊長利特剛好當天去探班，就和厲旭一起拍下認證照，厲旭在貼文寫下「收到Super Star雨琦送的咖啡車，看來我成功了 #雨琦謝謝你 #GIDLE #雨琦」。



雨琦得知自己的應援被認證，在貼文下留言喊粉絲E.L.F.口號：「我們是E.L.F.～～～（藍心*3）謝謝～～＞＜」也興奮連轉好幾則限時動態喊「對我來說也是夢ㅠㅠ」、「也感謝利特前輩」、「我的人生也很成功」、「前輩謝謝你～～＞＜」。



231126 yuqisong.923 IG Stories#우기 #려욱



1) “Is this a dream for me too? ㅠㅠㅠ”

2) “Thank you to Leeteuk sunbaenim too~~”

3) “My life is successful too ”

4) “Thank you, sunbaenim~~ ><” pic.twitter.com/EtS7JiSk96 — 달님미츄 (@Najwarzk_SJ4E) November 26, 2023

雨琦一直都是著名的E.L.F.，本命是厲旭也是眾所皆知。去年「Super Junior Super Show 9」巡演，雨琦不僅到場還送上應援蛋糕，每個成員的蛋糕都不一樣各有細節，當時也被厲旭認證！此次雨琦再度送上應援被認證，無論是E.L.F. 還是Neverland（(G)I-DLE粉絲）不禁再次稱讚雨琦真的是非常成功的粉絲，因為她做到自己也成了大明星啊！而且也相當有sense開玩笑呼應銀赫的空殼咖啡車，送上的三明治包裝也可見雨琦「承襲」了SJ Style，使用的照片幾乎是自己的照片XDD。



리허설 때 Super Show 9 ! 그리고 케이크 선물해 준 우기 고마워 pic.twitter.com/fikd0jwLGE — RYEOWOOK (@9ryeong9) July 19, 2022

우기가 슈퍼주니어 려욱 선배님한테 커피차

보내줬나봐ㅠㅜ 슬로건 문구 너무 귀여웤ㅋㅋ pic.twitter.com/MkdCKv6XsS — 러뷰우 (@yqlovevuuu23) November 26, 2023

另外，利特探班厲旭也讓E.L.F.感到很溫暖，厲旭25日在打歌節目上也曾透露神童買了咖啡去探班，又讓人忍不住吐槽：你們都說「成員不會做這些（應援的肉麻事情）」，還是做了很多嘛～！

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