(G)I-DLE雨琦追星大成功！送Super Junior的蛋糕細節滿分，厲旭公開認證照！演唱會上被直接點名超幸福♥

(G)I-DLE成員雨琦，堪稱追星界天花板！

無論是在公開場合，還是私下，雨琦已經不止一次表明自己的是ELF了，最令大家印象深刻的就是她和SJ成員們一起做客《Weekly Idol》時，不僅答對了關於SJ的問題，還輕鬆模仿了歐巴們的所有舞蹈，不愧是藍家鐵粉！



7月17日，SJ舉辦「Super Junior Super Show 9」第三天，作為粉絲的雨琦去現場看了演唱會，沒想到歐巴們知道雨琦去了，不僅在台上喊了她的名字，還跳了(G)I-DLE最近十分火爆的《Tom Boy》。老實說，追星追到這個程度，雨琦已經是人生贏家了！



220717 슈퍼쇼9 DAY3

아이들 우기님(엘프..) 오셔서 톰보이 추셨어ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/vV21s0x5ry — 올콘 (@KYU_Dorothy) July 17, 2022

雨琦精心為本命歐巴們準備了小禮物，是藍色的蛋糕，準備的還不是一份，而是九份，每個蛋糕上都寫了成員各自的名字，「藝聲、銀赫、東海、利特、希澈、始源、神童、厲旭、圭賢前輩，祝賀Super Junior Super Show 9」，不僅寫了每個人的名字，蛋糕上的細節也完全不同，可以看出雨琦非常用心。厲旭還曬出了認證照，隔空表示感謝」。雨琦的隊友Minnie也是SJ的粉絲，只是當天因為其他工作安排未能前去，非常遺憾。



우기 슈주콘 갈 때 케이크 선물한 건 알고있었는데 이렇게 하나하나 전부다 주문제작했을줄이야 pic.twitter.com/x5ftUHn0vM — 늑콜 (@shuhuacalling) July 19, 2022

리허설 때 Super Show 9 ! 그리고 케이크 선물해 준 우기 고마워 pic.twitter.com/fikd0jwLGE — 김려욱 (@9ryeong9) July 19, 2022

演唱會結束後，雨琦在IG上留下了觀後感，表示：「今天很榮幸地去看了Super Show~演唱會上被點名，真的太感動了。我是看著Super Show夢想成為歌手的人，不久前我們(G)I-DLE也舉辦了演唱會。一直作為粉絲站在台下的雨琦也成為了歌手，現在竟然還站在舞台上，真的很不可思議。Super Junior前輩們讓我有了當歌手的夢想。沒想到今天前輩們的演唱會上居然被點名...恍然如夢。我想要像前輩們一樣長長久久地站在舞台上，和成員們一起走的更久一些。謝謝你們幫我實現了夢想，而且今天也圓夢了，今後會我更加努力。會努力成為讓前輩們值得驕傲的後輩。」



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