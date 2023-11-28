《大力女子姜南顺》李瑜美终演感想：「因为南顺而感到很幸福，再见了南顺」

日前刚刚终演并创下自身最高收视率的JTBC周末电视剧《大力女子姜南顺》，为观众们送上了圆满大结局，女主角演员李瑜美也表达了自己在拍摄期间相当幸福的感想。

《大力女子姜南顺》描述一位家族遗传拥有怪力以及超灵敏感官的女子姜南顺（李瑜美饰），回到韩国与家人相聚后，意外卷入了与毒品流通相关的案件，南顺潜入物流等毒品集团旗下组织，一一调查收集相关证据，每次看似面临危机，总能由刑警康熙植（邕圣佑饰）出面营救，最终也将恶人绳之以法，画上完美句点，甚至还‎预告了第三季的可能性。



李瑜美也透过了《大力女子姜南顺》展现新面貌，全身充满了开朗正能量，引领著剧情的发展，当她站在康熙植身边时，也会露出相当温暖的微笑，加上南顺身边的家人以及朋友交织出的丰富化学反应，让剧情感觉相当丰富，深受观众们的喜爱。李瑜美也完成了漂亮的演技变身。



李瑜美也透过所属公司表达自己的终演感想，她表示非常感谢观众们对《大力女子姜南顺》以及南顺这个角色的支持与喜爱，希望观众们透过这部作品也能得到许多正面的能量，能够带给所有坚持收看这部作品到最后的观众们幸福的时光，李瑜美本身已经感到相当满足，她也感谢导演与所有工作人员，因为姜南顺让她感到很幸福，也向这个角色告别。



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