《与恶魔有约》恶魔神力竟转移到她身上！机车女金裕贞也抵挡不了颜值超高的没礼貌恶魔！（EP.1 – 2）

[有雷]《与恶魔有约》终於开播，又高又帅的恶魔宋江到处收买灵魂，无所不能的神力也让他无往不利，200年不老之身来到现代，阴错阳差遇见了餐饮集团女代表金裕贞，甚至神力竟然转移到她身上！

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一位令人闻风丧胆的恶魔，利用天生神力，自古以来到处收买著灵魂，只要与他签定了契约，10年内保障不愁吃穿，但是当期限一到，恶魔就会收回这个灵魂，使得肉体当场死亡。恶魔来到现代成为了仙月财团理事长，名字叫郑九元（宋江饰），他认为所有的人类都是低等有瑕疵的生物，习惯说话不讲敬语。



未来餐饮集团的女代表都到曦（金裕贞饰）是一位拥有聪明脑力的女强人，11岁的时候不幸失去了双亲，但被未来集团的女主人周天淑女士（金海淑饰）收养，比起自己有血缘关系的儿女们，周女士更信赖更疼爱的是到曦，不过周女士的内心隐藏著与到曦双亲相关的真相，让她时常告解内心的罪，更是希望到曦永远不知道这个秘密。



周女士热衷於帮到曦安排相亲，虽然不情愿，但到曦仍然去赴约了，误打误撞以为相亲对象是将高级餐厅包场的九元，被他的帅气外表电晕，不过九元不讲敬语的没礼貌态度也让她印象深刻。九元正在搜寻下一个目标的同时，到曦陷入了危险，遭到歹徒绑架，九元向她走去，一弹指以为能够阻挡绑匪的车冲向两人，没想到神力却无用，九元与到曦双双坠落湖水中…原本能独自逃生的到曦，慌乱中仍拉了九元一把。两人都被冲到了岸上，但九元手腕上原有的十字架图案，却来到了到曦的手腕上！



九元发现自己失去了十字也失去了力量，但只要握住了到曦的手腕，就可以再度发挥神力。於是他找机会黏著到曦，一起成功的回收灵魂。九元正动脑筋想要把自己的能力找回来，又拉著到曦刻意跳到湖水中，让到曦觉得相当生气，愤而转身离开，九元也有些懊悔。



独自在路上走著的到曦被街上大萤幕播出的新闻画面给吸引，此时有机车骑士竟朝到曦泼酸攻击，九元突然出现用身体挡下了酸液，衣服都因此被烧破…恶魔九元是否真心感到自己对不起到曦？还是他打算彻底使出蛊惑人心的魅力？



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