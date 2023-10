才刚solo出道！《Boys Planet》第10名Vocal强者JAY要和尹钟佑等战友组团！

《Boys Planet》第10名,仅差一个位置便能出道的Vocal强者JAY,17日正式solo出道,想不到隔日便宣布要加入男团再出道。

隶属经纪公司FM Entertainment的JAY,拥有相当强的歌唱实力,2020年就曾以韩文本名「JAY CHANG」(제이창)发行过单曲,今年在《Boys Planet》「一鸣惊人」获高人气,可惜仅差一个名次便能出道。17日,JAY重新用全名「JAY CHANG」solo出道,发行了首张专辑《Late Night》。



令人讶异的是,隔天(18日)另家经纪公司ARMADA ENT宣布了JAY CHANG将加入旗下正准备出道的新人男团ONE PACT,ONE PACT成员还有同为《Boys Planet》出身的尹钟佑、吴性珉(TO1前成员)、李艺潭与TAG(Ciipher前成员),其中尹钟佑曾和JAY共同举行Fan Meeting‎,是相当熟悉彼此的战友了。JAY CHANG在ONE PACT里艺名订为JAY,同钟佑、性珉、艺潭与TAG统一只用名字不用姓氏。

▼左至右为艺潭、JAY、钟佑、性珉与TAG



▼JAY成为ONE PACT第5名成员,请粉丝敬请期待团体出道



[#제이창]



안녕하세요 제이창 입니다!

원팩트 공식 SNS 오픈을 축하합니다

다섯 번째 멤버로 공개되어 깜짝 놀라셨죠?

팀으로도 준비 열심히 하고 있으니까 기대해 주세요!!

잘 부탁드리고 예쁘게 봐주세요#ONEPACT #원팩트 #JAYCHANG #제이창 pic.twitter.com/xRXTgfHKi3 — ONE PACT (@onepact_) October 18, 2023

ONE PACT预计在下半年正式出道,出道前会在泰国及日本展开自由巡演(PRE-DEBUT TOUR)「2023 ONE PACT FANCON TOUR, THE PACT」,巡演MC也是「熟人」,是《Boys Planet》车雄基,车雄基也是TO1前成员、吴性珉前队友。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻