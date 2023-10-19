《BOYS PLANET》JAY以「JAY CHANG」之名solo出道！NA KAMDEN、SEOK MATTHEW都獻祝福
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《BOYS PLANET》JAY以「JAY CHANG」之名solo出道！NA KAMDEN、SEOK MATTHEW都獻祝福

KPOP   2023年10月19日   星期四14:12   草莓  

（封面圖源：Twitter@jchang63、TVDaily）

於《BOYS PLANET》因清涼嗓音擄獲許多粉絲的JAY，17日以「JAY CHANG」之名發行首張迷你專輯《Last Night》solo出道，舉行了showcase。

《Last Night》收錄了雙主打歌〈Rockstar〉及〈I'll Be There〉，還收錄了〈Up To You〉、〈Sunlight〉等共6首歌曲，本身就是創作歌手的JAY參與了所有歌曲詞曲創作。主打歌〈Rockstar〉MV講述了小時候夢想成為搖滾明星的JAY CHANG，和成功實現夢想的現在的JAY CHANG相遇。

雖未能從《BOYS PLANET》脫穎而出成為ZEROBASEONE（ZB1）一員出道，但見到JAY成功以solo出道，粉絲都相當祝福，且對兩首主打歌評價頗高。Showcase上JAY獻出了首個主打歌〈Rockstar〉舞台，也談到沒能以ZB1出道的遺憾，不過那更激發了自己出道的動力，如今成功出道，《BOYS PLANET》最好的朋友、正要以男團AMPERS&ONE出道的NA KAMDEN，還有ZB1 SEOK MATTHEW都恭喜了他。
JAY CHANG（圖源：TVDaily）AMPERS&ONE NA KAMDEN & ZB1 SEOK MATTHEW（圖源：《BOYS PLANET》官方網站、Twitter@ZB1_official）

▼更多showcase現場照與影片
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