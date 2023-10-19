在粉丝之间引发热烈讨论！SEVENTEEN 嘻哈队新歌〈Monster〉开头到底是谁唱的？

人气男团 SEVENTEEN 将在23日带著迷你专辑11辑《SEVETEENTH HEAVEN》回归，18日凌晨公开全专辑的试听。
包含主打歌〈音乐之神〉和团体曲〈SOS〉、〈Diamond days〉和〈Headliner〉、小分队曲〈Back 2 Back〉（表演队）、〈Monster〉（嘻哈队）、〈哈欠〉（主唱队）等7首歌曲的部分音源。
当中，嘻哈队的歌曲〈Monster〉竟然在粉丝们之间引起争议（？），因为不知道开头是谁的声音，嘻哈队的四位成员（S.COUPS、圆佑、珉奎和Vernon）都有人猜测。还在 The qoo 引发热烈讨论，留言已经突破700则。
현재탐라 젤큰 토론주제— 멜이 (@whenIfimg_) October 17, 2023
몬스터 첫부분 버논이다 vs 민규다 vs 쿱스다 pic.twitter.com/vntvj6VWmy
粉丝纷纷留言：「好像是珉奎」、「本来觉得是珉奎，但是现在听又像S.COUPS...」、「哇！昨天听明明觉得是Vernon，今天一听又觉得是S.COUPS啊」、「是珉奎吧？画面也是他」、「像崔Vernon」、「怎么听都觉得是圆佑」、「听了几次之后，爲什么感觉像圆佑呢」、「我觉得是S.COUPS」等等。不过圆佑和S.COUPS已经在weverse表示不是他们，这...又让粉丝们更好奇了呢！
▽《SEVETEENTH HEAVEN》全专试听：
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