陈冠睿FM solo重现《BOYS PLANET》舞台，还有战友特别应援♥ 四国语言演唱〈小幸运〉超宠粉

《BOYS PLANET》台湾练习生陈冠睿，7日回到家乡，在台北举行了生涯首场粉丝见面会，用心准备了各种舞台，没能在现场的你们都看过了吗？

陈冠睿开场就带来《BOYS PLANET》主题曲〈Here I Am〉，穿著还仿当时的制服，让人马上涌现当初紧追节目的回忆，后续还带来〈Over Me〉与〈Butterfly〉，solo重现公演舞台，柔美与刚毅兼具的舞姿频频收到台下粉丝「睿比」欢呼。

除了重现睿比们满心期待的节目舞台，陈冠睿也不吝接受台下「点舞」，随机跳了IVE〈ELEVEN〉、SHINee泰民〈Guilty〉、《BOYS PLANET》战友ZEROBASEONE与EVNNE的〈Crush〉、〈TROUBLE〉等等，和睿比们你来我往互动相当热络。而陈冠睿最宠粉也许是〈小幸运〉舞台了，因为他不止唱了原本的中文版，还唱了韩文、日文与英文版，照顾现场所有从各地特地见他一面的粉丝。除了〈小幸运〉，他还cover Super Junior厉旭的〈小王子〉，想表达自己节目结束后的心境，有粉丝感动的当场为他落泪。



陈冠睿曾力挺《BOYS PLANET》战友尹钟佑和JAY在台湾的粉丝见面会，还当过吾木提与李升奂（现ONLEE）见面会的嘉宾，而此次轮到他办见面会，虽然没有任何嘉宾登场，但少不了战友们惊喜应援，包括也来自台湾的邱胜扬与东东，还有宣淏、李升奂、金慜赫，以及先前主办单位已公开的ONE PACT（尹钟佑、JAY CHANG、吴性珉、廉太均（TAG）、李艺谭）。虽然没有出现睿比们也想见到的冠睿好朋友章昊，但是游戏环节冠睿可是巧手画了拉小提琴的章昊，台下睿比秒答呢！



冠睿各种舞台逼哭台下睿比，睿比们与主办单位也逼哭了他！尾声，全场替12月宝宝的他庆祝生日快乐，冠睿爸妈与姐姐推著蛋糕与饼干花束登场，成为整场见面会最温馨时刻。见面会隔日，冠睿也发了照片写下：「我一定是最幸福的人了，我爱你们。」同样写了韩文日文与英文表达「因为你们获得了幸福」。



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