才剛solo出道！《Boys Planet》第10名Vocal強者JAY要和尹鐘佑等戰友組團！

《Boys Planet》第10名，僅差一個位置便能出道的Vocal強者JAY，17日正式solo出道，想不到隔日便宣布要加入男團再出道。

隸屬經紀公司FM Entertainment的JAY，擁有相當強的歌唱實力，2020年就曾以韓文本名「JAY CHANG」（제이창）發行過單曲，今年在《Boys Planet》「一鳴驚人」獲高人氣，可惜僅差一個名次便能出道。17日，JAY重新用全名「JAY CHANG」solo出道，發行了首張專輯《Late Night》。



令人訝異的是，隔天（18日）另家經紀公司ARMADA ENT宣布了JAY CHANG將加入旗下正準備出道的新人男團ONE PACT，ONE PACT成員還有同為《Boys Planet》出身的尹鐘佑、吳性珉（TO1前成員）、李藝潭與TAG（Ciipher前成員），其中尹鐘佑曾和JAY共同舉行Fan Meeting‎，是相當熟悉彼此的戰友了。JAY CHANG在ONE PACT裡藝名訂為JAY，同鐘佑、性珉、藝潭與TAG統一只用名字不用姓氏。

▼左至右為藝潭、JAY、鐘佑、性珉與TAG



▼JAY成為ONE PACT第5名成員，請粉絲敬請期待團體出道



[#제이창]



안녕하세요 제이창 입니다!

원팩트 공식 SNS 오픈을 축하합니다

다섯 번째 멤버로 공개되어 깜짝 놀라셨죠?

팀으로도 준비 열심히 하고 있으니까 기대해 주세요!!

잘 부탁드리고 예쁘게 봐주세요#ONEPACT #원팩트 #JAYCHANG #제이창 pic.twitter.com/xRXTgfHKi3 — ONE PACT (@onepact_) October 18, 2023

ONE PACT預計在下半年正式出道，出道前會在泰國及日本展開自由巡演（PRE-DEBUT TOUR）「2023 ONE PACT FANCON TOUR, THE PACT」，巡演MC也是「熟人」，是《Boys Planet》車雄基，車雄基也是TO1前成員、吳性珉前隊友。

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