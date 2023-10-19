【韩网热帖】有没有人是这样的？一旦男女主角开始交往，看剧兴趣就直线下跌，心情经历了这8个阶段

虽然现在的韩剧题材百出，各有各的优势，但最初韩剧闯出一片天地靠的都是罗曼史。

远的有《浪漫满屋》、《对不起，我爱你》、《宫》，近的有《来自星星的你》、《继承者们》、《爱的迫降》、《鬼怪》，《衣袖红镶边》，这些火遍亚洲的韩剧哪一部不靠男女主的爱情带动剧情和收视率呢，相信有不少观众都是冲著主角们轰轰烈烈的爱情去看的。



观众有千千万万，除了为主角们修得正果的爱情欢呼的人之外，也有不少观众认为男女主一旦正式交往就开始变得乏味。 有韩国网友总结了这些人的特徵，他们循序渐进式地觉得loveline开始无趣：

没交往时（不错）

极限拉扯时（太棒了）

暧昧时（好是好，但热情逐渐减退）

决定交往时（嗯......）

恋爱超甜时（哼......）

因为某件事情吵架时（噢耶）

分手时（等的就是这个）

哭哭啼啼，后悔时（Let's go）

这8个阶段也引发了网友们的热烈讨论：

1. 我最爱误会、极限拉扯的剧情

2. 真的，一旦交往了剧情就开始变得无趣了

3. 电视剧还好一些，小说才是最累人的，经常看到一半就弃了

4. 我喜欢BE，HE太无趣了

5. 吵架、后悔才是最有趣的

6. 最近的电视剧都这样，还没开始交往

7. 我也是这种心态，也不是说不让他们交往，就是交往之前的那个过程最有趣

8. 所以我最爱凄惨的爱情

9. 确实交往最无趣了，暧昧的时候最好玩， 悸动和调情，以及互相凝视，最棒了

10. 他们一旦交往，我的多巴胺就不分泌了

11. 甜甜蜜蜜的爱情，一起去游乐场这种场景怎么可能有趣

12. 一旦交往就感觉在看别人在谈恋爱，太没意思了

13. 可是我非常讨厌误会，所以我不太适合看爱情剧

14. 这些人应该爱看《秘密森林》

15. 我也不喜欢分手后的后悔，只喜欢一开始到暧昧这个阶段

16. 所以我才那么喜欢看《月之恋人》啊

原文：https://theqoo.net/hot/2969042741?filter_mode=normal&page=2

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