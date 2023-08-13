《BOYS PLANET》台灣初登場 JAY與尹鐘佑連續技接力唱跳魅台粉

韓國話題選秀節目《BOYS PLANET》出身的JAY以及尹鐘佑，8月12日接力在台北三創Clapper Studio舉辦見面會，兩人各自以歌聲與舞蹈征服全場，相互支援的合體技也讓現場粉絲好驚喜，異口同聲大喊：「一定還會再回來！」





下午打頭陣的JAY開場就演唱〈RUSH〉、〈JELLYPOP〉、〈OVERME〉等《BOYS PLANET》組曲，他除了靦腆的中文自我介紹，也應粉絲要求跳起〈Queencard〉，甚至還自學自唱韋禮安〈如果可以〉，標準的咬字也讓全場驚艷，他透露是看著網路一字一句的自學，在活動環節則與幸運粉絲單獨合照，讓台下羨慕不已。





晚場的尹鐘佑，則在晚上舞力全開，以B.I的BTBT揭開序幕，之後在隨機舞蹈橋段則連跳了SEVENTEEN、MONSTA X、STRAY KIDS、東方神起、BTS以及BOYS PLANET的〈SAY MY NAME〉，被問到接下來的計畫，沒想到他竟現學現賣用中文說「秘密！不好意思！」，笑果做好做滿；而好夥伴JAY登場時，尹鐘佑則突然用台語對他喊話「哇愛哩（我愛你）」，在QA便利貼的橋段先是應現場跳了YOASOBI年度夯曲〈Idol〉，還錄了早安問候鈴聲，寵粉程度讓現場粉絲滿足度破表。



而《BOYS PLANET》的同期戰友陳冠叡也沒有厚此薄彼，從下午的JAY再到晚上的尹鐘佑都整場看完、全力支持，兩人也在台上特別感謝他，全場粉絲同時回頭看他形成有趣的畫面，陳冠叡也比愛心回應現場。JAY與尹鐘佑在結束台北場後，下週將前進東京挑戰一日兩場，他們也期望很快能再回來與台灣粉絲見面。



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