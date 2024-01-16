《Build Up》预告确认Yeo One、JAY、泰焕、Bitsaeon、欢喜、帝业等出演！金在焕竟哽咽

Mnet全新选秀《Build Up：美声男团生存战》即将在26日首播，近日已陆续释出正式预告，原本只有剪影的参赛者纷纷露脸！

*前情提要：

《Build Up》评审集结李硕薰白虎徐恩光颂乐Wendy金在焕，参赛者JAY泰焕善燏田雄猜猜看‎、

‎继JAY泰焕田雄Yeo One等，新选秀《Build Up》续猜名单见洪性准Bitsaeon李欢喜帝业李大辉‎

首支正式预告，主持人李多熙先介绍《Build Up》主旨，40名参赛者围成一个圆相见，公开了彼此的投票数，这个投票基准是？观众事先於网站投票的数据吗（至首播当日仍可投票）？还是参赛者彼此的投票？预告后续还透露参赛者之间会「分级」，这个分级也会影响对战。

第一集预告更有戏剧性，让网友直呼「根本就是熟悉的Mnet」，因为参赛者间的对话听起来火药味十足，不晓得是不是粉丝们最不想看见的「恶剪」，如PENTAGON Yeo One似乎有些沮丧说道：「好歹我也在这个领域待了很久。」下个镜头《PRODUCE X 101》）出身的崔秀焕竟洋溢著笑脸说：「不是应该摘掉头衔再来吗？」



而《BOYS PLANET》出身、ONE PACT的JAY（JAY CHANG）一登场，曾为《BOYS PLANET》导师的李硕薰就向其他评审保证「他很强」，没想到JAY却忘词，JAY下台后相当自责。有人出错，当然也有人展现完美舞台，IMFACT帝业的演唱惊艳到评审站起来为其鼓掌。预告最后，评审金在焕哽咽落泪？是听了什么舞台备受感动呢？是否联想什么伤心往事呢？



除了上述的Yeo One、JAY、崔秀焕、帝业之外，M.O.N.T Bitsaeon、UP10TION欢喜与善燏、VANNER 泰焕、AB6IX田雄、BDC洪性准、CIX升勋、KNK因成、吾木提等也在节目中亮相、确认为参赛者，各位可以张大眼睛看看你的偶像是否在内。



▼预告片



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