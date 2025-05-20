「每月版税收入10亿」女团队长 i-dle 田小娟：「我的理想型是没有野心的男人，就算没钱也没关系~」

人气女团 i-dle（原团名(G)I-DLE）队长田小娟透露，她一年的版税收入高达10亿韩元，分享理想型话题也引发讨论。

去年12月，YouTube 频道《李龙真 YouTube》上传了一支影片，标题为：「听了李龙真的话后真的续约的(G)I-DLE小娟，她的龙塔罗结果是？｜龙塔罗 EP.8」。

在影片中，田小娟以双眼皮手术、与成员的关系、结婚时机等作为烦恼提问。她向李龙真谘询塔罗时表示：「我可以结婚吗？其实有结婚的想法，总有一天我也想像一般人一样，按著自己的年纪生活。」

对此，李龙真回应：「你会结婚，但不确定能不能在三十岁之前完成。」当田小娟接著问「31到33岁呢？那35岁呢？」时，李龙真则说：「很难，连35岁好像也不太行。」

当天，田小娟也谈及理想型：「我喜欢没有野心、能适度知足并追求幸福的人。就是那种很平凡、但大家看了都会觉得不错的人。」表达了想与普通人交往的想法。



李龙真问：「那这个人赚不了钱也没关系吗？」田小娟则展现大器一面表示：「不用赚，完全没钱也可以。」网友纷纷留言表示：「号码牌现在领到几号了？拜托给我这个机会」、「这样优秀的女人，一定会得到幸福的！」、「田总，我想在你底下做事」、「从今天开始我的梦想是当个优秀的家庭主夫」、「看小娟分享自己的理想型，她似乎是个很聪明的人，很了解自己需要什么，并且已经知道谁适合自己。现在就只剩下遇见理想型了XD」

早前田小娟曾透露：「赚得最好的时候，一个月能进帐10亿韩元」，大方地分享自身的版税收入。

▼完整访谈节目：



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