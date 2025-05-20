合约在后台签完？！小娟为i-dle全员续约拼到最后一秒，逐字谈判：大家的条件都一样

女团 i-dle（原(G)I-DLE）日前全员完成与经纪公司CUBE娱乐的续约，背后的努力故事近日也随著综艺节目公开，引发粉丝感动与关注。

近期播出的MBC综艺节目《全知干预视角》中，i-dle 成员们分享了出道7年之际的续约幕后花絮。 队长田小娟透露，其实在公开续约消息前的「Melon Music Awards」颁奖典礼当天，成员们是在等候室里签下续约合约的。

小娟表示：「我们一直都有在讨论，当时也订好了最终期限。 其实我早就已经签完合约了。」身为队长，她更肩负起联系与协调的责任，为了让五位成员能在相同条件下共同续约，她付出了许多心力。



成员薇娟也补充道：「小娟真的非常努力，才能让大家在一样的条件下完成续约。 她一个一个成员进行面谈，调整合约内容。」小娟则回应说：「真的连一个字都不放过地改了，因为这些都很重要。」



此外，小娟也谈到先前引发热议的〈11月合约结束〉的Rap歌词，澄清这并非刻意暗示，她解释：「其实是10月到期，我自己错记写成11月了。 那是我写的自传式歌词，没想到会变成话题。」对於粉丝担心公司可能因此措手不及，小娟也补充道：「公司早就知道这件事，我们那时也在好好地协商中。」

这段真挚又辛苦的续约过程让许多粉丝更加敬佩小娟的责任感与领导力，也再次证明了i-dle五人彼此之间坚定的情谊。

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