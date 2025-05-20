【韩网热门】i-dle雨琦就「自费买票」不当言论道歉！获网友力挺

i-dle成员雨琦就「自费购票」失言事件道歉。

19日，为纪念i-dle第八张迷你专辑《We are》的发行举行了记者见面会。 会上雨琦率先道歉，表示：「对不起，我在上综艺节目时，会刻意搞笑炒气氛，希望大家不要误会。」

此前，雨琦与成员Minnie一同出演某YouTube频道时，发表了不当言论。 主持人张度练对Minnie说：「听说你花了一千万（韩币）自费邀请100位亲友参加演唱会，那些座位是所谓的『Minnie Zone』吗？」对此，雨琦代替Minnie回答说：「有件事我实在无法理解，明明是我们自己的演唱会票，为什么还要用自己的钱买？ 每人只能免费拿到四张票，其余都得自己花钱买。」对此，一些网友和粉丝表示不满，批评她的发言为「特权」、「有钱也抢不到票」等。



针对争议，雨琦表示：「不是不考虑粉丝。 当然，没有粉丝我们就无法开演唱会。 我也看了所有留言，真的很抱歉。 我不是那个意思。 我只是想开玩笑地说我们公司太抠门了。 我可以自信地说我平时对粉丝非常用心。 我只是想吐槽一下我们公司Cube娱乐。 我感受到自己必须谨言慎行。 如果有粉丝因此受伤，我真的很抱歉，请不要误会。」

小娟也表示：「雨琦是一个很在意粉丝的成员，可能是因为是综艺节目，她才一心只想搞笑。」

韩国网友评论：

1. 为了骂Cube才这样，ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

2. 只要粉丝们没什么反应就好了，别太在意那些在旁边过度发言的人

3. 感觉一堆人是被自家本命伤害了才来对雨琦发泄怒气，清醒点吧

4. 说实话，希望邀请票只给直系家人就好。 那种自称「朋友」的人免费来，结果破坏气氛的事真的见太多了... 粉丝花了大钱买票，甚至还买不到座位，在那边苦等

5. 就算续约了还是敢骂公司，真的是我爱的那个人没错ᄏᄏ

6. 不过真的佩服她，敢这么直接骂公司

7. 说她「傲慢」也太夸张了吧？ 自我意识也太膨胀了

8. 那些就是想骂人才骂的人真的太恶了ᅮ 好可怕

9. 知道错就好，以后不会再犯了，现在就放下吧

10. 太诚实反而很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏ

11. 其实粉丝真的没什么太大反应啦。 因为她平常对粉丝很好

12.根本没什么大不了的事，却被骂得这么难听，真的是...

13. 真是说得痛快ᄏᄏᄏ 雨琦加油！

14. 辩解听起来也不怎么样

15. 只是为了骂Cube才这样ᄏᄏᄏᄏᄏ 真的是ᄏᄏ 虽然续约了，但还是讨厌公司，这点真的好笑。 说错话以后小心点就好了，希望能多展现好的一面

16. 我是第一次看到这个争议，但演唱会朋友票需要自己付钱这种事，其他公司偶像也很常见啊。 为什么她会为了骂Cube说出这种话呢...

17. 不能忍的是骂公司的那部份ᄏᄏ

18. 看起来是为了综艺效果夸张搞笑，结果说错话了而已

19. 我当时也只是觉得「哎呀讲错话了呢」，现在回头看还是觉得好笑才点进来看看。 结果发现大家对艺人的要求太夸张了吧，怎么这么气... 就放过她吧... 她又不是犯了什么罪

20. 唉，拜托把你们对男艺人的宽容度也用在女艺人身上吧，就说错一句话而已，怎么一副想把人打死的样子

21. 不过她失言真的有点频繁... 拜托小心点，雨琦啊

22. 老实说上综艺节目时，讲得更下流、更莫名其妙的艺人多的是，这真的有必要被骂成这样吗？ 还有那些在问「为什么要骂Cube？」的人，你们是Cube的人吗ᄏ 我又不是股东，公司就算还在待也可以不爽吧，没上过班吗？

23. 看她Solo活动时的粉丝福利就知道... 她的粉丝应该真的不会太在意，好羡慕

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