拽姐出街必备！炸裂整个韩国的网红洗脑神曲，听完精神状态都好了！连（G）I-DLE都来挑战

这个精神状态小编好喜欢（已疯！）

要说韩国最近流行什么洗脑神曲，除了爱豆团的新歌之外，非这首《你为什么眼睛瞪那么大》莫属，演唱者RalRal是一名韩国网红，人设就是「韩国精神小妹」，近几年上过不少次电视综艺，还是恋综《粉红谎言》的主持人之一。

《你为什么眼睛瞪那么大》从头至尾歌词（加上感叹词）不超过10句，第一句「你不喜欢我吧」一出来就奠定了整首歌的基调「狂拽炫」，接著「你眼睛瞪得像三角形」、「你眼睛瞪得像正方形」、 「你眼睛瞪得像圆形」直击听众内心深处，再加上RalRal鬼马式哥特装扮，彷佛她和你面对面疯狂diss你一般，压迫感爆棚，大有一种「你不喜欢我又怎么样，我也不是很喜欢你」的感觉，无数网友表示：「被这首歌狠狠洗脑，好美的精神状态，歌词好好笑」等。



RalRal 랄랄 is the talented and funny creator who created Square Eyes and inspired Dreamcatcher in covering it. She's quickly replacing Norazo in the hearts of the Deukae girls. #드림캐쳐 #Dreamcatcher #SquareEyes #Ralral #랄랄



https://t.co/GhqA9fVreP pic.twitter.com/vIos6En8VS — Liz Black (@blackl1190) May 22, 2023

这首歌有多红呢，RalRal被邀请参加音乐节和粉丝们一起「发疯」，不少爱豆团也积极模仿，大势女团（G）I-DLE还参加了挑战，成员们拽拽的表情直接笑翻粉丝。



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ랄랄 엔믹스 콜라보 깔 존나맞음 pic.twitter.com/YEQFvT0r72 — 강고 (@kanggo56) July 14, 2023

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