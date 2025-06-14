「BTS舞蹈队长」j-hope 新歌〈Killin' It Girl〉直冲冠军一位，登上 iTunes 61 国 Top Song

BTS 防弹少年团成员 j-hope 以新歌登上全球音源榜首，以压倒性的实力展现了他在全球的高人气。

j-hope 於 13 日发行了〈Killin' It Girl〉(feat. GloRilla)。该曲一发行便空降歌曲榜「全球 iTunes 单曲榜」和「欧洲 iTunes 单曲榜」双榜冠军。



该曲的 solo 版同样备受关注。与原曲一同占据上述排行榜第 1、2 名，展现压倒性的全球人气。

之后他持续刷新历代级成绩，共登上 61 个国家／地区 iTunes「Top Song」榜冠军，包括澳洲、巴西、丹麦、法国、德国、泰国、菲律宾等地。MV 同样引发热潮。公开后进入美国、英国、德国、加拿大等 38 个国家／地区 YouTube「热门音乐影片」Top 10。



〈Killin' It Girl〉是一首表达一见钟情瞬间悸动的嘻哈歌曲，以极具中毒性的副歌为特色。作为 j-hope solo 单曲企划的压轴曲目。



官方於 14 日在防弹少年团 YouTube 频道上传了〈Killin' It Girl〉直拍影片，该表演是 13 日世界巡演「Hope On The Stage Final」上带来的舞台。



展现了世界级表演者的真正价值。j-hope 当天以强劲群舞带来震撼舞台，粉丝们也以热烈欢呼回应，现场气氛相当火热。



另一方面，j-hope 将於 16 日追加公开〈Killin' It Girl〉舞蹈版 MV，敬请期待～。

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