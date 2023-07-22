男团VERIVERY今年第二度来台「诺T呀」贯穿全场 随兴依照粉丝要求表演连音乐都跟不上！

韩国男团VERIVERY在相隔五个月后第二度访台，同样於台北Clapper Studio进行下午与晚上接连两场的演出。原本六位成员但稍早却临时公告其中一位成员延浩，因扁桃腺炎而取消的本次的演出，在饭店静养，让粉丝们有点小小惋惜。

一出场就接连为大家带来「Thunder」、「My Face」两首快歌，向大家问候的时候都还喘气声不断，队长东宪说要为大家带来韩国最近流行的自我介绍方式，也就是必须带有性感或可爱的动作，东贤用中文说著「我是VERIVERY的开心果东宪」，启贤则是说今天看到镜子里的自己，觉得状态真的很不错。冈旻则是显得有点害羞，勇胜则说：「大家好，我是韩国人，我是很可爱的勇胜。」让全场粉丝们相当开心。



队长东宪也先请求大家的谅解，说我们非常可爱的小狗狗主唱延浩，今日因为身体不适而未能参加演出，他直到今日早上都还很坚持想要一起表演，但多方评估后还是认为状况不允许，东宪还特别询问了台下拿著延浩名字牌子的粉丝，能否接受其他五位成员更努力填补他的空位？没想到粉丝不领情，说只想看到延浩，相当死忠，让东宪与其他成员们喊著要退场了。东宪还不断向休息中的延浩喊话，并且眼神往上看，成员忍不住说「往天上看干嘛？」他解释说延浩应该住在10楼以上的高楼层啦！



VERIVERY也说明了演唱会Concert与FAN-CON有什么区别？演唱会大家只管欣赏表演就好，但是FAN-CON是需要粉丝与艺人共同完成的一场演出，所以希望粉丝们一起加入互动。VERIVERY也的确不断丢出问题给粉丝们回答，只要出现比较奇特的回应，他们就会问「诺T呀」(韩国心理测验MBTI相关流行语） ，或是团员们也会用这句话互开玩笑，让粉丝们也笑翻。



串场影片也非常用心，都是刻意恶搞KUSO韩国知名广告，譬如利用ASMR的方式讲出他们私下的日常对话，或是模仿动物叫声，也有用超怪的语调进行韩语教学，每一段都让粉丝们会心一笑。接下来舞台还布置为电台模式，由VERIVERY五位DJ为大家解决疑难杂症，阅读粉丝们的故事时还要求翻译语气要一模一样才行。被问到「粉丝们看到我的腹肌时，希望她露出害羞还是疯狂的反应？」他们各自都有不同想法，勇胜则说：「粉丝们即使害羞，也会用手遮住脸透过指缝中继续看啊！」



游戏环节需要表演个人技，以粉丝们的尖叫声来判断谁是第一名，竟然赌上了不在场的延浩的信用卡，老么冈旻先是选择了一位「姐姐粉丝」上台，牵著她的手深情献唱了李升基名曲「姐姐是我的女人」，让台下所有粉丝们羡慕不已，冈旻也代替延浩献唱中文歌曲五月天的「拥抱」。浩荣与启贤则是带来热舞表演，勇胜则是进行SOLO舞蹈，说是在台湾应该相当流行的歌曲，但台下粉丝们的反应却是一头雾水，让他们相当错愕。接下来启贤也与东宪再搭配带来双人舞蹈，每一段都相当精彩，难分高下。最后五人还一起大跳「我推的孩子」，大展可爱魅力。



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