Teddy制作混声团本月出道！ALLDAY PROJECT成员介绍公开，网赞有「成年人专属的自信」

13日，由著名制作人Teddy负责的新人混声团体ALLDAY PROJECT通过官方SNS公开了出道纪录片「DAY 1」，首次公开了各成员的成长经历，以及初次见面的故事，获得大量关注。

ALLDAY PROJECT由3位女成员和2位男成员组成，其中最早引起关注的就是带有「新世界集团外孙女」标签的Annie。 今年23岁的Annie在7岁时偶然看到2NE1和BIGBANG的《Lollipop》MV，开始向往K-POP音乐和舞台，被家人多次否定歌手梦后，终於以考上大学为条件获得允许。 Annie知道很多人对她心存怀疑，所以一直在努力证明自己对歌手梦想的渴望。



同样23岁的Tarzan曾在美国读小学、是班级里唯一的亚洲人，为了证明自己而接触Hip-Hop音乐。 Tarzan的姐姐是芭蕾舞演员，在姐姐建议下曾学习现代舞，但他知道内心向往的一直是Hip-Hop。



Bailey是韩裔美国人，今年21岁的她从2岁半开始跳舞，因为热爱而成为舞者和编舞师、为不少K-POP艺人担任过编舞，自然而然地走上歌手道路。



今年20岁的Woochan已在演艺圈打拚多年，有童星、模特等多重身份。 国小3年级赴俄罗斯参加冬奥会从而结识舞团老师，回来后开始学舞并接触Hip-Hop音乐，12岁参加《SHOW ME THE MONEY 6》并成为闯入决赛的最年轻参赛者，还在BIGHIT MUSIC出道组Trainee A度过练习生时光，期待通过ALLDAY PROJECT创造更有趣的新篇章。



同样20岁的Youngseo小时候经常和爸妈一起听音乐，当练习生后发现非常适合自己的个性，下定决心走歌手道路，因为喜欢The Black Label的音乐而毛遂自荐，最终成功加入公司。



Tarzan认为队友各有不同优势，初次见面便感到一定能成功。 Annie表示初见大家时完全不感到尴尬，只有对未来合作的期待。 Youngseo则透露，练习生时期因为要做月末评价而经常整天一起在练习室，因此变得熟悉。 五位成员都有强烈的个性和目标，共同参与创作并互相评价，希望成为无法替代的「game changer」。



相较於近年来低龄化趋势愈加严重的偶像市场，ALLDAY PROJECT全部成员都已成年，谈吐成熟、 有明确的成长经历和目标，让很多人感到耳目一新，纷纷留言表达好感和期待：「他们看起来非常专业，是完成型的艺人」「每个人出道前都有自己的事业和生活，就像完成了支线任务，现在轮到主线任务出道」「这个团的气质充满自信，仿佛在说『你们一定会爱上我们』，而不是『请喜欢我们』」 现在很多偶像都是无趣的复制粘贴，大公司因为担心恋爱而不敢推出混声团，Teddy无异於做出豪赌」「这是整个K-POP的全新挑战，新鲜、各具个性，一定会大受欢迎」。



此外，ALLDAY PROJECT将於6月16日公开出道单曲《FAMOUS》MV，23日正式出道。



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